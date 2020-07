Nació Filipa, la tercera hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Embed Ver esta publicación en Instagram Con vos al fin del mundo ♥️ @pedroalfonsoo Una publicación compartida por Paula (@chavespauok) el 15 de Ene de 2020 a las 9:30 PST

La llegada de la niña coincide con una fecha especial para Paula: el 4 de julio, su gran amiga Jazmín de Grazia, hubiese cumplido 36 años (se suicidó en febrero del 2012). Efectivamente, Chaves había contado que la también modelo estuvo presente durante todo su embarazo. “Ella se me aparece, viene a decirme cosas”, contó Paula, dando evidencia de la conexión que siempre hubo entre las dos.

En cuanto al nombre, que es la variante femenina sueca de Felipe y que significa “amiga de los caballos”, y al parecer fue elegido netamente por la también conductora. “Sí, me encanta, pero me hubiese tomado un poco más de tiempo para acercar otras sugerencias a la familia”, bromeó Pedro en una de las últimas entrevistas. “Olivia lo elegí yo, Baltazar lo eligió Pau y con la tercera estamos ahí…”, agregó, aunque en ese momento Filipa ya era el nombre oficial de su tercera hija.

Como si fuera poco, ahora, Paula deberá ver la polémica final de Bake off Argertina (Telefe), desde su cama en la suite de la Trinidad. Sin embargo, dado todo el escándalo que aparece alrededor del programa, puede que la pareja sólo opte por disfrutar del ciclo, sin mirar las redes sociales, ya que eso podría amargarlos.

Embarazo en cuarentena

En una entrevista recientemente con Verónica Lozano, Chaves habló sobre cómo vivió gran parte de su embarazo en cuarentena. “Es un vaivén de emociones, pero si tengo que hacer un balance me sirvió para anidar tranquila y estar en casa conectada con los chicos. Aunque extraño mucho a mis abuelos, a mi mamá y a mi papá, pero la venimos llevando bien”, contó.

Con la mente puesta en el momento del nacimiento, Paula señaló: “Al principio me daba mucho miedo, calculaba que me iba a tocar el pico y no sabía cómo iba a ser. Pero la partera me dijo que está todo controlado el tema de la maternidad, así que por ese lado estoy tranquila. Siento que va a tener que salir así, no me queda otra”.

Pese a toda la situación que ella, y muchas madres, atravesaron y atraviesan a raíz de los protocolos de seguridad que fueron decretaron por la pandemia, ella reveló que siente que este ha sido su mejor embarazo: “No sé si es porque siento que capaz es la última vez que estoy embarazada o porque al poder estar en casa tranquila, tengo menos contracciones y dolores”, cerró.