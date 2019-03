Nadie asistió a la fiesta de cumple de una nena

“No iba a hacer esto público pero realmente la bronca y angustia que tengo son muy grandes”. Así empezaba el descargo que unos días después decidió hacer la mamá de la nena, Selena Ferreyra, a través de las redes sociales.

La mujer, herida por la actitud de los compañeros hacia su hija, explicó: “Junto a su papá hicimos muchísimo esfuerzo para poder festejarle el cumple. Invitamos a bastante gente”. La expectativa de Francesca era enorme, así como su decepción al darse cuenta de que nadie asistiría a su festejo. “Algunos de los invitados no pudieron ir a la fiesta por temas de trabajo; otros, por enfermedad. Y algún otro, por excusas inciertas”, enumeró. “Ver que no llegaba ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón”.

Finalmente la mujer se refirió en su posteo a la gran actitud que tuvieron las animadoras del salón, a quienes les agradeció “la onda” que pusieron para que la nena “dentro de todo la pase bien”.