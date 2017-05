"Nadie creía que podíamos eliminar al San Pablo allá"

¿Es la alegría más grande dentro del fútbol?

Desde que estoy jugando, fue el partido más importante, el más trascendental que me tocó vivir. Por suerte se pudo dar. Una experiencia increíble haber clasificado en el Morumbí. Por la historia que tiene el estadio, el equipo rival, el técnico (Rogerio Ceni). Todos lindos condimentos.

¿Salió mejor de lo pensado el plan? Sufrieron poco...

Nos costó acomodarnos un poco al principio. Pero nos fuimos afirmando y no tuvieron más ocasiones de gol.

¿Qué pensaste cuando supiste que se cruzaban con el San Pablo? La verdad, para el mundo del fútbol eran boleta...

Seguramente todo el mundo pensó que era imposible que le ganáramos al San Pablo, nadie creía que podíamos eliminarlos, menos allá. Pero quedó demostrado que en una cancha somos once contra once. No hay historia que valga si estás unido.

¿Te trajiste algún recuerdo, un souvenir?

El primer partido había cambiado el buzo con el arquero y había hablado con Rogero Ceni. Y ahora, fotos. Para la mayoría del plantel, sacando Jonás Gutiérrez, Hernán Fredes, Gonzalo Castellani, y para el club mismo es algo inédito.

Se te notó sobrio, ¿cuál fue la más difícil?

No tuve tantas intervenciones bravas. Cuando ya se nos venían, una que salí a cortar y saqué con los puños con lo justo, porque si quedaba bochando se iba a complicar, así que dije ‘salgo y me llevo puesto al que venga’. Estuve mucho más tranquilo que en el primer partido.

Arsenal, en su momento, fue campeón del torneo. ¿Ustedes se ilusionan tras dejar atrás a un grande?

La ilusión siempre está. Ahora hay que esperar que se vuelva a sortear, pero mientras tanto hay que enfocarse en el torneo local para sumar puntos.

Mucha gente de Neuquén se alegra con tus logros, ¿sentiste ese apoyo en estas horas?

Siempre me escriben los amigos, la familia. Apenas terminó el partido tenía muchos mensajes de gente querida, me pone contento.

Arias, el neuquino que silenció al mítico Morumbí....

"Me sentí más tranquilo que en el primer partido. Fue una experiencia increíble haber clasificado en el Morumbí”."¿Cómo lo veo a mi ex DT Holan en Independiente? Siempre propone, los jugadores se fueron adaptando a su idea. Está en un gran momento”.Gabriel Arias. Arquero neuquino de Defensa y Justicia

“Que a Rossi le vaya bien”

Fueron compañeros en Defensa y compartieron el puesto. Gabriel Arias le desea lo mejor a Agustín Rossi, arquero de Boca, de cara al Superclásico. “Ojalá le vaya bien, se fue afirmando. No debería tener problemas”, indicó.

Protagonista del famoso “último penal” para Boca

En la previa a un nuevo Superclásico, mucho se habló acerca del último penal que le cobraron a Boca, al que hizo referencia el propio Guillermo Barros Schelotto tras el empate ante Estudiantes en la última fecha.

El DT manifestó que ya hace casi un año que no cobraban un penal en favor de su equipo, lo que desató una polémica, pues algunos especularon con que la declaración intentaba meter presión sobre la terna arbitral que estará mañana ante River.

Ese penal del que tanto se habló tuvo como protagonista al neuquino Arias. Fue el 22 de mayo del 2016 en La Bombonera, cuando se enfrentaron Boca con Defensa y Justicia. El que se hizo cargo de la ejecución fue el Pachi Carrizo y el que se lució fue Arias, volando hacia su derecha y conteniendo el remate. “Fue un momento lindo aunque quizás no tan importante como el de ahora. Recuerdo ver las luces de todo el estadio con el celular apuntando a mi para filmar el gol y ahogarlo fue un momento muy lindo”, recordó Gabi.