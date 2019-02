Nadie la frena

Lali Espósito

Al frente

Luego se refirió a las opiniones negativas que recibe por parte de cierta gente sobre su carrera: “Las críticas no me frenan. Creo que tener un ego bien acomodado es importante para enfrentarte a los resultados de lo que uno hace y dice. Mi tarea principal es ser una artista y lo que hago es utilizar esa plataforma para construir algo que me parece interesante para Latinoamérica y Argentina. El foco es usar el arte que es tan sanador”.

Al ser consultada sobre lo que quiere dejar en el público, contestó: “Quiero dejar huella como artista por haber sido verdadera. Que la gente vea que una niña que nació y creció en un barrio humilde de Buenos Aires puede llegar al mundo y seguir siendo la persona que es en esencia. Quiero que la gente se acuerde de mí por eso”.