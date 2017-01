"Nadie me regaló nada y logré todo lo que me propuse"

Paula Bistagnino

Especial

Nara Ferragut descansa unos días en la playa después de un año intenso que empezó con su separación después de 8 años de relación y terminó con la firma del divorcio la semana pasada. “Todavía no se lo conté a nadie”, dice la conductora y se ríe, mientras boceta un balance casi obligado de fin de año. Y se pone un poco más seria: “Creo que, a pesar de varias cosas, fue un buen año. Yo soy una persona muy positiva que siempre trata de encontrar lo bueno de las cosas. Hubo un crecimiento profesional este año con Peatonal -un programa con buenas críticas y público- a la medianoche en Canal 26 con Diego Moranzoni”. “Y sigo en Ideas del Sur, ya van tres años, y está buenísimo tener ese espacio, ese lugar donde mucha gente quiere estar. Además por lo que es Ideas, porque te tratan bien, es realmente como una familia grande en la que hay contención”, expresa Ferragut.

Justo en este momento hubo 27 despidos inesperados…

Sí, y me solidarizo con todos esos compañeros despedidos, porque es terrible. No tengo la menor idea de qué es lo que habrá pasado en la empresa, así que no me puedo meter en la interna. Es un momento de mierda, claro, y están despidiendo de todas las empresas. Prendés la tele y ves que están echando gente de todos lados. Yo soy muy optimista, pero no veo bien el país.

La forma en que lo hicieron fue un poco brutal.

Sí, igual no hay forma buena de que te despidan antes de Navidad. Hablé con varios compañeros y es muy triste. Uno espera que pase algo bueno, que no quede así. Porque son toda gente trabajadora, profesional, y de verdad que Ideas funciona como una familia en la que hay pasión por el trabajo y cariño.

¿Y el balance personal?

En lo personal, fue un año difícil porque el marido de mi mamá, Héctor Posca, que es como un papá también, está atravesando una enfermedad y lo estamos acompañando. Por eso no fue el mejor año de mi vida. Y además me separé. Pero todos los días de mi vida me levanto y sigo luchando. Tengo para eso una muy buena familia: la mujer de mi papá también es como mi mamá. Tengo tres hermanos y dos más por el lado de mi papá. Una familia hermosa en Neuquén, así que viajo todo el tiempo.

¿Qué es Neuquén en tu vida?

Todo, lo mejor. Fui muy feliz en Neuquén y voy todo el tiempo: estuve en Navidad con mi familia. Tengo un grupo de amigas desde los 12 años y los mejores recuerdos de la infancia: andando en bici, saliendo a jugar, correr, pasarla bien, una vida muy sana; el río Limay, el lago Pellegrini, ir a la Plaza de las Banderas. Yo pienso en ser madre y pienso en criar a mis hijos así.

¿Y cómo fue salir de esa contención para venirte a Bs.As. a estudiar y trabajar?

Muy difícil. Hoy ya llevo más de la mitad de mi vida en Buenos Aires y no podría volver a vivir allá, porque mi vida está acá. Pero me costó horrores adaptarme, porque tenía 17 años y era otra realidad, no conocía a nadie. A mí nadie me regaló nada y todo me costó muchísimo, pero yo creo que lo que cuesta vale y todo lo que hice tiene un valor. Al principio comía arroz diez días del mes, porque o pagaba el alquiler del monoambiente o pagaba la facultad. Trabajé en distintas cosas unos años hasta que empecé en los medios en 2000. Me costó pero fui ganándome un lugar y, más allá de que a la gente yo le guste más o menos, lo que más me dicen es ‘qué trabajadora’, ‘cómo la lucha’, ‘cómo la pelea’. Y eso me gusta, porque nadie me regaló nada.

¿Qué fue lo que más sufriste en ese camino?

En la tele hay mucho ego y mucha envidia, pero lo que más sufro es el desamor y el destrato que muchas veces hay. Pero uno también después se da cuenta de que eso es la vida, que uno lo ve más en el mundo en el que se mueve, y que cuando te critican eso habla más de ellos que de vos. Y es parte de este trabajo, uno tiene que lidiar con eso. ¡Puterío hay en todos lados!

Hablaste de tus ganas de ser madre, en pareja, sola, adoptando. ¿Estás planeando?

Hace una semana firmé el divorcio… Tuve 8 años de relación hermosa, nos queremos mucho, pero no pudimos sostener el día a día, aunque el amor estaba intacto. Pasó un año de la separación y todavía estoy en un proceso de duelo. Me cuesta hablar del tema todavía. Me ayuda saber que él está bien y saber que yo voy a estar bien. Y sobre la maternidad, sé que voy a ser madre aunque no encuentro el amor de mi vida: hoy las mujeres podemos tener hijos solas, adoptar solas. Voy a ser madre, de eso estoy segura. Así que no me desvela, porque siempre logré todo lo que me propuse.

¿Cómo se hace para salir en cámara divertida y sonriente cuando estás pasando por algo así?

Cuando me separé, estaba destruida y no paraba de llorar. Me despertaba con un dolor en el pecho y no me podía levantar de la cama. Pero estaba haciendo la temporada para el programa de Ángel De Brito y tenía que estar alegre, divertida... Y lo hice, pero cuando cortaba empezaba a llorar y no paraba hasta el otro día. Cuando terminó la temporada, le pedí disculpas a Ángel por si en algún momento no había estado bien. Y él, que no sabía de mi separación, me dijo que ni se había dado cuenta. Creo que eso lo da la experiencia y lo da un trabajo que a uno le apasiona: yo soy feliz todos los días trabajando.

¿Qué pedís para el 2017?

Espero seguir trabajando y creciendo, espero que mi papá Héctor se cure y encontrar el amor de mi vida. En Navidad brindamos y él me dijo: “Yo me voy a curar, pero es difícil que vos tengas un nuevo novio y te embaraces”. Yo, igual, voy a trabajar para eso.

La celestina de Kämpfer y Rial

“Yo trabajaba con Agustina en Ideas del Sur y ella empezó a trabajar justo cuando venía de que la maltrataran en el aire y detrás de cámara, horrible. Yo soy feminista, y me enojaba mucho eso. Así que tenía un evento de Jorge Rial, porque trabajaba en Big Bang News y la llevé. Porque además Rial también la mataba y ella no entendía por qué si ni siquiera la conocía”, recuerda Nara, que dice que no fue celestina, porque no fue planeado, y que los presentó más por casualidad que por otra cosa. “Apenas se vieron, se miraron como en cámara lenta. Nunca vi a dos personas que se miraran así… Fue mágico, como en una película: se paró el mundo y ellos se quedaron mirándose”.