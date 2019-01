Nahir aceptó recibir las visitas de su "amigovio"

Matías Caudana (20) y Nahir se conocieron tras las rejas. El joven era investigado por formar parte de una banda narco liderada por su padre, pero luego fue absuelto y recuperó su libertad. Sin embargo, solicitó autorización para visitar a la condenada. En un principio, Nahir se había negado a recibir al hijo del narco luego de que él hablara con la prensa. “No cumplió con su palabra. Me dijo que no iba a hablar con los medios. Siento que con esa actitud busca ser famoso y no conocerme”, le confesó la joven a un familiar.