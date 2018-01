Nahir ahora declaró que se le escaparon los dos disparos

Además sostuvo que el arma de su padre había sido extraída por el joven asesinado y que en la primera declaración mintió porque temió que lo culpen a su papá policía que era el dueño del arma.

En su declaración, que fue difundida por el vocero de la familia Galarza Jorge Zonzini, la joven aseguró que esa noche discutió en varias oportunidades con Pastorizzo, que la golpeó y la agarró de los pelos, y que fue él quien tomó de la heladera el arma calibre 9 milímetros de su padre y se la llevó.

Además, dijo que en medio de la discusión, el joven le gatilló el arma en el estómago porque tenía celos y, luego, sobre el crimen relató que los disparos se efectuaron de manera accidental cuando Pastorizzo realizó una mala maniobra con la moto, en momentos en que estaban llegando a lo de su abuela.

"Cuando pasamos por la cocina, él agarró el arma de nuevo y me apuntó en la panza, y me dijo que yo me iba con él, porque yo era de él (…) Me tiró de la escalera, de los pelos, y cuando llegamos al patio me abrazó como si nada, y me dijo que si yo quería que él se calmara, que haga lo que me pedía. Sacó la moto, yo estaba adentro de la casa, y desde afuera me empezó a gritar y a decir que yo me iba con él. (Cuando íbamos) por Costanera me empezó a hacer preguntas agresivamente, a decir que era una zorra. Después agarra por Bolívar y en un momento yo me quiero tirar de la moto y él acelera con todo. Le quise sacar el arma, pero él la tenía sostenida con una mano. Después empezó a acelerar un montón, como loco, y en una calle cortada empecé a gritar, él dobló de repente y se empezó a reír", declaró Nahir.

"Cuando llegamos a la calle de la casa de mi abuela iba tan rápido que cuando dobló perdió el control de la moto y en ese momento me agarro de él, él agarra la moto con las dos manos, casi nos caímos, y cuando me agarro de él le saqué la pistola. Ni siquiera miré cómo la agarré. En ese momento frena de golpe y yo sentí la primera explosión, y ahí nos caímos los dos de costado. Me alcanzo a parar y como no entendía nada, empecé a temblar; me quedo como sorda, quedé como boba y fue todo rápido; me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió. Me quedé de nuevo sorda, y ahí reaccioné y tiré el arma al piso. No sabía qué hacer, estaba nerviosa, temblando, no sabía qué había pasado. Lo primero que se me cruzó por la mente es que era el arma de mi papá y que le iban a echar la culpa a él, entonces agarré el arma y me fui a mi casa caminando. Cuando llegué estaban todos durmiendo. Dejé el arma donde estaba y me fui a acostar. Tenía nervios, no sabía si lo había matado, no sabía lo que le pasó", continuó.

"Fue un accidente. No supe qué hacer. Me pudieron los nervios. Nunca en mi vida se me cruzó en la cabeza que podía matar a una persona, ni siquiera por todo el maltrato que me hizo", agregó.

La ampliación de la acusada se contradice a lo que había sostenido previamente en la confesión que hizo ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa el 29 de enero cuando sostuvo que mientras circulaba en motocicleta extrajo de entre sus prendas una pistola calibre 9 milímetros y disparó contra su pareja.

Según las palabras de su confesión “Los dos disparos los hice con esa arma y luego di vuelta a la manzana y me fui caminando a mi casa”.

El asesinato del joven ocurrió el 29 de enero alrededor de las 5 de la mañana y primero la adolescente fue llamada a declarar como testigo. Con el transcurso de la investigación Nahir se acercó a la Justicia y confesó haber sido la autora del crimen.

