Nahir contó cómo fue la muerte de Fernando

La joven de 19 años cambió casi por completo su versión original de lo sucedido el 29 de diciembre, cuando tras dos disparos mató a su novio. En sus dichos explicó que hubo una fuerte pelea previa y que el homicidio fue accidental.

Nahir contó que tenía bloqueado a Fernando en WhatsApp y lo desbloqueó para llamarlo. Como el joven no la atendió, volvió a bloquearlo. Luego, fue él quien la llamó y la comunicación se cortó, ella se quedó sin batería y fue en remis hasta la casa de Pastorizzo.

Fernando la recibió en estado de furia. “Estaba enojado”, contó y agregó que luego se dirigieron a su domicilio, donde discutieron, mantuvieron relaciones sexuales y hubo momentos de suma violencia.

“Cuando pasamos por la cocina él agarró el arma de mi papá y empezó a joder. Movía la pistola por todos lados y decía 'mirá que fierro el de tu viejo'", relató y añadió: "Le dije que era un enfermo, unas cosas más y me fui a mi habitación. El me siguió, me abrazó, me pidió perdón y logró que me calme".

La chica recordó que después de tener relaciones sexuales con Fernando, él empezó a "reprocharle que se veía con otros chicos", le dijo que era "una trola" y le aseguró que "la vio dándose un beso con un chico de nombre Rafael".

Rafael es un muchacho con el que Nahir mantenía algunos encuentros, según detalló y confesó que eso enfureció a Fernando. "En ese momento sólo quería a Rafael", le dijo la joven a Pastorizzo porque "la respetaba mucho más que él" y que era "mil veces mejor".

Me empujó, tiraba cosas, me tiró de los pelos, me empezó a insultar, me dijo que era una desesperada

"Le dio un ataque de ira. Me empujó, tiraba cosas, me tiró de los pelos, me empezó a insultar, me dijo que era una desesperada y me puse a llorar cuando me dijo que era una depresiva”, dijo y agregó que Fernando la sacó de la habitación de los pelos, agarró de nuevo el arma, me apuntó en la panza y me dijo que me iba a ir con él".

"Yo no quería gritar porque mi papá se podía despertar y no quería que viera la situación. Él me tiró por la escalera de los pelos y cuando llegamos al patio me abrazó como si nada. Me dijo que si quería que él se calmara, haga lo que le pedía", detalló Nahir.

Fernando apretó el gatillo y me dijo que ni se me ocurra salir corriendo

"Fernando apretó el gatillo y me dijo que ni se me ocurra salir corriendo", añadió en su confesión. Luego, Fernando se subió a la moto, guardó el arma en su pantalón y junto partieron rumbo a la casa la abuela de Galarza.

En el viaje se cruzaron con Joaquín, otro chico con el Nahir mantenía charlas, lo que volvió a generar una situación de violencia en la pareja. "Sos una zorra, un asco de persona", le gritó Fernando.

El crimen

Nahir le quiso sacar el arma pero no podía porque él la tenía sostenida con una mano y se iban a caer del vehículo los dos. Ella le pidió que se calmara y que y le solicitó que le devuelta la pistola de su padre, a que el hombre iba a ir a trabajar en unas horas.

Cuando llegaron a la casa de su abuela, Pastorizzo perdió el control de la moto, la agarró con las dos manos y casi se caen. En ese momento, ella agarró el arma y dijo que "ni sabe cómo la agarró".

Fernando frenó la moto de golpe y ahí sentí la primera explosión. Nos caímos los dos. No sabía si lo había matado

"Fernando frenó la moto de golpe y ahí sentí la primera explosión. Nos caímos los dos. Me paré y no entendía nada. Empecé a temblar, me quedé sorda, quedé como boba. Me agaché a mirarlo y ahí salió la segunda explosión. Me sorprendió”, detalló.

"Tiré el arma al piso y no sabía qué hacer. No sabía qué había pasado. Lo primero que se me pasó por la mente era que era el arma de mi papá y que le iban a echar la culpa a él. Por lo tanto, me fui a mi casa, dejé el arma donde estaba y me fui a acostar. No sabía si lo había matado", concluyó.

