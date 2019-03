Nai Awada trató de violento al ciclo de Ángel de Brito

“Jamás estaría en un programa violento como Los ángeles de la mañana. No tengo nada en contra de Ángel de Brito, pero cuando servía bárbaro y cuando no servís, te descartan. Estuve todo un año en Showmatch e iba todos los días a LAM. Cuando estaba ahí me llevaba bien con ellos, pero cuando dejé de servir me di cuenta que ninguno era amigo”, afirmó Awada. Para finalizar, se refirió a Yanina y aseguró: “Si te puede hacer merd, te va a hacer merd. Son personas jodidas, que se meten con vos”.