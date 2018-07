Nancy Pazos los liquidó

“Eso era un grupo de ignorantes que nunca se habían detenido a pensar qué significaba esta mirada diferente, feminista. Era un panel femenino y me recontra interesaba esa idea teniendo en cuenta que los temas de género se venían fuerte. Pero la lucha fue la que hicimos Carmela Bárbaro y yo desde dentro con nuestros compañeros y fue muy intensa, era un panel muy machista, y había un machismo con ceguera, mujeres producto de la sociedad machista”, explicó Nancy en el ciclo radial Por si las moscas.

“Para ellas ser feminista era odiar a los hombres. Fue todo un ejercicio educativo que realmente fue arduo. Carmela me recomendó bajar unos cambios para empezar a enseñarles a tener esta perspectiva”, agregó.

P24-F02-los-angeles-de-la-manana-nacy-pazos.jpg

Más adelante, reconoció algunas cosas positivas del programa que conduce De Brito: “Creo que cambiaron mucho ya hoy en día y está bueno, porque antes decían cosas que hoy no se atreverían a decir”.

Yanina, tóxica

Por otro lado, la ex panelista se refirió a Yanina Latorre, con quien tuvo fuerte enfrentamiento en su paso por el ciclo. “No volvería a compartir un programa con Yanina Latorre, fueron años muy tóxicos”. Luego reveló las causas de su choque con la rubia: “Mi pica con Yanina fue porque un día yo me cansé de ella, en esta discusión sobre el machismo y feminismo, y le dije que ella no me entendía porque ella tomó la decisión de ser botinera. Ella se aferró a su lugar, en el reino machista, porque siente que tiene una posición cómoda. Y algunas, en esa postura, tienen la sensación de ser vivas”.