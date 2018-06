Indignada, la mediática acudió a las redes para lanzar un duro descargo contra el periodista y mostrar el momento donde le prohibían ver a la joven.

"En el estado psicológico que se encuentra y de salud More Rial en la clínica Finochietto, sin darme nombre, pero es obvio porque estuvo (Jorge) Rial acá, prohibiéndole contacto de cuidado y emocional pero no la entró a abrazar ni a ver a su hija en ningún momento, el reventado este".

"More es una nena de 19 años que fue abusada, no fue criada con contención ni con amor. No le enseñaron el valor del dinero, el trabajo y la familia", dijo la explosiva mediática y enfatizó: "Solo vio pasar dinero, show y circo para las revistas. Una madre adoptiva que la fajaba y Jorgito que, dentro de los paràmetros que puede ser el amor, solamente se ocupó de la parte económica".

Jaitt señaló que "Morena se empezó a hacer daño, a lastimar". "Comenzó con eso de cortarse la mano como una llamada de atención. Obvio que no se quiso matar, sino ya lo hubiera hecho. Pero fue muy tremendo, ya le vi la mano. Ella tiene tatuado a JR abajo y se lo quiso arrancar", explicó.

"More es como una criatura, nunca creció en cuento al conocimiento de la vida. Es muy manipulable. Como no la han querido, la lastimaron, la usaron también le tocaron parejas que la vivieron, la usaron, le sacaron porque conoció eso: comprar los sentimientos con dinero y se maneja así "

"More está muy grave. se necesitan urgente dadores de sangre. Ya bajó tres sachets de sangre. More llegó prácticamente casi muerta, con una úlcera sangrante por automedicarse con millones y millones de sedantes comprados en el mercado negro.

"Jorge Rial no te odio pero sos el único responsable por lo que le está pasando a Morena. Él no quiso que esto se sepa".

"Es muy dificil arreglarle la cabeza a More, son 19 años de odio, asco y maldad"

"El primero que tiene que caer es el chofer que la aburó y que Jorge encubrió. Mientras ella estaba mal en la clínica jorge te fuiste a su departamento te llevaste sin permiso un Honda City que es un auto de More. ¿Hacía falta hacerlo hoy? ¿Por qué secuestrar un auto que no es tuyo? Te conviene que se muera, no?"

"Morena necesita cuatro dadores de sangre cualquier factor, para que sobreviva. El centro de donación queda en Avenida Diaz Vélez 3973", precisó Natacha y luego le dedicó un posteo en Instagram.

En tanto, desde la clínica Morena publicó un nuevo reproche contra el intruso.

Luego se filmó en la cama del Sanatorio.