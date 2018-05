Natacha fue al rescate de Morena

Sin embargo, horas después, la joven le pidió disculpas a su familia y se retractó de sus declaraciones. “Lamento haber expuesto mi vida privada de esa forma y a mi familia. Fue un enojo de una chica de 19 años que luchó toda la vida por salir adelante y a veces, como cualquier persona, puedo cometer errores”, fue el mensaje de Morena en las redes tras el escándalo.

Polémica ayuda

Si bien Natacha Jaitt tuvo un fuerte cruce con la hija mayor del Intruso (denunció que Rial les pagaba a futbolistas para que salieran con la adolescente), la mediática le ofreció su ayuda a través de Twitter: “Sentime, Morena, ya que todas las feministas que se sentaron por rating con tu papi no te salen a defender, te propongo ayudarte yo. Vayamos con esos audios a la fiscalía juntitas, te paso a buscar y todo. Sólo avisame”.

Luego, en otro mensaje, Jaitt dejó polémicas frases: “Cuando alguien que sufrió violencia e intento de violación recalca en letras remarcadas ahora que no, es porque sí realmente sufrió esos abusos. La persona que no miente nunca dice ‘yo no miento’. La aclaración es para que urgente un fiscal de oficio cite a indagatoria Jorge Rial”, disparó Natacha luego de que Morena se retractara y agregó: “Qué lástima que se juegue con algo tan grave... pero llegó el peor padre del planeta y puso la tarasca otra vez para tapar todo. Pobres pibas”.

Picante: “Ya que las feministas que se sentaron por rating con tu papi no te defienden, te ofrezco ayuda”.

Luego del escándalo familiar, Jorge Rial rompió el silencio

Después de las fuertes acusaciones de su hija, que involucraron hasta a la actual pareja del chimentero, Jorge Rial recurrió a su cuenta de Twitter. Bajando un poco los decibeles, el conductor de Intrusos se refirió al enojo de Morena y ayer, luego de que ella se disculpara, expresó: “El amor hace que todo vuelva a su lugar. Con paciencia, hasta el río más desbordado vuelve a su cauce natural. Es la ley de la vida”.

Además, Rial también apeló a su perfil oficial de Instagram. “Con amor todo vuelve a la normalidad. Hasta el río más caudaloso y rebelde regresa calmo a su cauce. Es la naturaleza. La ley de la vida. ¿Sabés qué hace diferente a un padre de un hijo? El hijo puede enojarse, insultar y hasta odiar a su padre. Es parte del crecimiento. Pero el padre no. Sólo puede amar incondicionalmente. Pese a todo y contra todo. Con límites y con cariño. Tratando de que la combinación sea exacta. A veces se puede. A veces no. Pero hay lazos y besos que no se pueden romper jamás. Que tengan un buen miércoles”, escribió el chimentero.