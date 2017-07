Natalia Oreiro en fotos al desnudo, sin maquillaje ni Photoshop

"Nunca me sometí a una cirugía estética, a la única cirugía que me sometí fue a la de la apéndice. No tengo nada...", aseguró y reconoció: "Siempre tuve marquitas de sonreírme, claramente no tengo la cara que tenía a los 20 ni a los 30, pero es lo que hay, y trato de cuidarme".

Además, se sinceró y admitió: "Todas las mujeres tenemos celulitis, y no me gusta. Lo peor de mi cuerpo está concentrado desde la cintura para abajo".

En cuanto a sus tips para cuidarse, enumeró: "Todos los tratamientos que existen con láser no invasivos yo los pruebo en la cara y en el cuello. También me quito las manchitas de la cara con luz pulzada, punta de diamante y rodillos que generan calor y más colágeno. Pero también tomo mucho agua, polen reconvertido y una cucharada de bicarbonato de sodio por día. No como carnes ni fritos. Pescados muy de vez en cuando. Como mucha lentejas, para tener mucho hierro y mucha quinoa"..