Natalia Oreiro mostró el premio que se llevará el mejor investigador

¿Quién es la máscara? cumple su primer y único mes al aire de Telefe y a pesar de sus malos números de rating no para de sorprender al público. Todas las noches los investigadores Wanda Nara, Karina La Princesita, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani analizan las pistas y las voces de los personajes para descubrir qué famoso se esconde detrás de los excéntricos disfraces.

Es cierto que desde que comenzó el programa, el pasado 12 de septiembre, no se dio demasiadas precisiones sobre cómo sería el reality y si efectivamente hubiera un premio o no. De hecho, Marcela Tinayre quien fue parte de los 24 famosos aclaró tras ser eliminada: “sigan con este programa porque vale la pena divertirse. No es un concurso, es un show y eso gratifica en la televisión”.