Natalia Oreiro sorprendió en el Cantando e hizo llorar a La Princesita

Natalia Oreiro fue la sorpresa de lujo de Jey Mammon y Carla del Huerto en el #Homenaje

“Me parece un poco fuerte esto del homenaje", señaló Oreiro, entre risas, al ver que fue elegida por el equipo para interpretar sus hits en el reality. Y agregó: “A mí me pone re contenta que chicas más jóvenes interpreten mis temas en este programa”.

A la hora de recibir los puntajes, Oreiro elogió a todo el jurado pero hizo hincapié en su admiración por Karina La Princesita, quien se quebró al escuchar los piropos artísticos de su colega. “Me encantan los cuatro jurados. Bueno, por Karina la Princesita tengo amor total, ella sabe que yo amo sus canciones”, comenzó diciendo la artista.

“Amo la cumbia. Cuando iba a bailar en Uruguay iba a un lugar que ya no está más, que era un lugar de cumbia uruguaya, pero también colombiana. Siempre me gustó mucho la cumbia argentina, es sabido mi fanatismo por Gilda”, agregó.

Karina “La Princesita” no pudo contener sus lágrimas ante la presencia de Natalia Oreiro

“Pero a mí Karina me encanta. Y no solo me gusta ella personalmente, también me gustan sus canciones y su forma de interpretar”, expresó, ante la emoción de La Princesita.

“Ya la hiciste llorar”, observó Ángel de Brito, dándole el pie para que La Princesita contara su emoción. “Siento mucha admiración. Nos hemos cruzado con Natalia cuando hacía la tira Solamente vos. Yo no la conocía personalmente y me gustaban mucho sus canciones y ha sido muy buena compañera”.

“Yo estaba muy nerviosa y ese día vino al camarín, me saludó y me hizo sentir muy contenida. Me parece que más allá de ser una gran artista, internacional y todo, muestra con sus actos la humildad que tiene al venir acá. Con su presencia nos llenó a todos. Es muy buena compañera y cálida, así que se merece la admiración y el respeto de nosotros”, cerró La Princesita.