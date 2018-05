"Me encanta hacer de Missandei (Game of Thrones) y me devasta saber que va a terminar. Es una de las mejores elecciones de mi vida. Ella es muy inteligente y sensible, disfruté mucho como actriz", dijo en referencia a la última temporada de la serie de HBO, que se estrenará el próximo año.

Embed

La joven actriz aseguró que tiene una muy buena relación con Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y sostuvo que, tanto su personaje como el de su compañera, son muy importantes. "Son dos personajes que demuestran su genialidad, se quieren y tenemos que ver más eso en la televisión y el cine", manifestó.

Emmanuel recordó su paso por la franquicia Rápido y Furioso y tuvo lindas palabras para con el fallecido actor Paul Walker. "Él era tan bueno, no lo conocía mucho, pero se esforzaba con cada persona del set. Cuando comencé a filmar estaba nerviosa, pero él me abrazó y me hizo sentir parte del grupo", contó.

La actriz está a la espera de la próxima temporada de Game of Thrones, mientras que también trabajó en otras exitosas películas como Maze Runner.

Embed

LEÉ MÁS

LMN en la Comic Con: Jaeden Lieberher, el actor de IT, fue ovacionado por las fans

LMN en la Comic Con: El creador de Bishop de X-Men saludó a los neuquinos