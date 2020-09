Nati Jota y otra coincidencia con Ivana Nadal: "Le quedó el vicio"

Por estos días, Ivana Nadal es el centro de atención de la prensa, pues tomó protagonismo por su repentino cambio de actitud y sus videos hablando de conciencia, energía y karma, por el que varios creyeron que la influencer había sido capturada por una secta. Pero eso no es todo. Otra noticia que colocó a Ivana Nadal en el ojo de la tormenta fue su reciente noviazgo con Bruno Siri, ex pareja de Natti Jota, con quien eran " amigas" . Tras la confesión de la propia Ivana, en los medios hablan de la “icardiada” de la modelo.

A pesar de que tanto Ivana Nadal como Nati Jota declararon que no eran amigas , la periodista explicó que tenían buena onda, que más de una vez habían dicho de salir a tomar algo juntas y que podría haber esperado un poco para postear fotos dedicándole su amor a su ex.

Lissssta♀️ @dermoesteticadk View this post on Instagram Lissssta♀️ @dermoesteticadk A post shared by Ivana Nadal (@ivinadal) on Sep 2, 2020 at 3:17am PDT

Lo cierto es que el rugbier Bruno Siri no es la única coincidencia entre las “amigas”. Fiel a su estilo, Juariu, panelista de Bendita, programa de espectáculos emitido por “El Nueve”, encontró otra. Ivana Nadal acaba de hacerse una operación de reducción de busto, y el que la está cuidando es su nuevo novio.

El rugbier no es la primera vez que cuida a una novia tras hacerse esta operación. Cuando estaba con Nati Jota, que se sometió a la misma intervención quirúrgica, también la acompañó en su recuperación. Sorprendida, la panelista compartió la storie retro que muestra a Bruno cuidando a Nati tras haberse achicado las lolas. "Cuando se repite un patrón siempre es raro", sentenció para agrandar la grieta entre las mediáticas “amigas”.

Consultada por esta nueva coincidencia que la une a Ivana a y a su ex, Nati Jota se tomó el tema en broma en una charla con Rodrigo Lussich, quien será su compañero de TV en "Los escandalones". "No sé nada de ella, obviamente, sí que yo me quería hacer la operación antes de conocer a mi ex. Él me acompañó y todo una masa. Le quedó el vicio...", dijo en tono de broma. Y agregó: "Se pone más cringe (vergüenza ajena) todo increíblemente".