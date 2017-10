Náuseas, mareos y ¿embarazo?

Atraso

Hizo su descargo, pero los síntomas la delatan

Nara Ferragut contó que habló por teléfono con Silenzy y que le comentó que “estaba nerviosa” por el atraso. Sin embargo, Barby luego desmintió el rumor. “Faltan unos días para ver si hay atraso. Por ahora no. Lo que pasa es que yo le comenté a Nara que esto me había pasado antes de enterarme de que estaba embarazada de Elena”, dijo Barby.

”Por ahora no me hice ningún test ni me lo voy a hacer”

Dudas. En busca del padre

¿El Polaco o Francisco?

Se sabe que Barby está muy cerca del Polaco pero que también tiene sus idas y vueltas con Francisco Delgado, papá de su hija. Al consultarla sobre quién sería el padre, la bailarina se negó a contestar, aunque confesó que le gustaría ser mamá otra vez.

Un poco complicada

“El martes estuve con náuseas, dolor de cuerpo y sueño, y a la noche vómitos, pero nada más que eso”, comentó la bailarina.