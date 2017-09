Navarro, sin aire

Víctor Hugo Morales, quien también trabaja en C5N, se hizo eco del conflicto y reveló que oficia de mediador porque “el canal no puede perderse a Navarro y Navarro no puede perderse al canal”. Destacó que su colega “es un jugador muy importante y muy necesitado por la gente”.

El descargo de Oliván

“Tuve una reunión en C5N. Imaginate que el primer día que me junto con un directivo no me va a preguntar a mí a qué figura tiene que despedir o reemplazar. No hubo una propuesta concreta. Es absurdo el contenido de la charla que nos adjudica”, declaró Oliván sobre el tuit que lanzó Navarro señalándola como su reemplazo.