"Uno lleva a un hijo rápidamente a un doctor para que nada quede librado al azar y que una 'tontería' no se convierta en un problema mayor" -escribió la actriz en su posteo, que acompañó con un video de Thiago, bailando-. "Desde hace aproximadamente dos meses Thiago pasó de tener una conjuntivitis a una hernia, a un herpes en su ojo izquierdo. ¿Por qué?".

"Por haber estado mal medicado con corticoides por más de 15 días… Eso hizo que todo se complique bastante, y si bien no es de gravedad, el verdadero resultado lo sabremos dentro de muchos años, porque aún es chiquito", explicó la productora y agregó que siente bronca e impotencia.

Angustia, bronca, dolor e impotencia.

Debido a una mala praxis perdió el 50 % de un ojo Titi, el hijo de @veleznazarena!

Viene con este problema desde hace dos meses y lamentablemente nada se puede hacer.

14 de junio de 2018

"Después de escuchar la palabra de muchos especialistas, todos coinciden en un mismo diagnostico: Cicatriz en la córnea y perdida de la visión. Es justo? NO".

"El está BIEN, un poco molesto que cada 4 horas se le pongan gotitas y gel...(hasta la semana pasada tbien tomaba antibiótico vía oral)", aclaró la mediática, aunque luego remarcó: "Después de escuchar la palabra de muchos especialistas, debido a las múltiples interconsultas, todos coinciden en un mismo diagnostico: Cicatriz en la córnea y perdida de la visión. Es justo? NO".

Hay algo para hacer? NO O Si: Seguir con una Sonrisa y darle mucho Amor a mi hijo. Y dentro de un tiempo, esos bellísimos ojitos color cielo usaran lentes (Esto es lo que me tenia preocupada desde hace un tiempo, agradezco cada llamado, entenderán que no quiero hablar del tema) Cuento con la valiosísima e incondicional ayuda de mi hija y nuestros afectos. Nuevamente Muchas Gracias a Todos por la preocupación", concluyó la actriz.

