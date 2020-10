Nazarena reflexionó sobre la recuperación de Fede Bal

"Siempre que sabés que una persona está enferma, a mí me pasa eso de ponerte enseguida en el lugar del otro. Empatía. Es imposible no ponerme en el lugar de su mamá, pensar que le pase a uno de mis hijos", expresó la madre de Barbie, que fue acusada en marzo por los haters de las redes sociales de burlarse de Federico a raíz de un posteo en el que ella hablaba de la incontinencia urinaria, además de haberle dado like a otras publicaciones que se referían al karma. "Que un pibe de 30 años tenga cáncer es una mierda", aseguró Vélez en su descargo.

Para finalizar el tema sobre la recuperación de su ex yerno , Nazarena dejó una frase muy positiva: "Es imposible no ponerte contenta si una persona superó semejante mierda".

Barbie se refirió una sola vez sobre la enfermedad que atravesaba su ex. "La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y después en los portales ponen ‘Barbie dice que...’ Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico", aseguró la modelo en mayo pasado. Y cerró: "Pero fue shokeante. Me movilizó, pero no hablé".