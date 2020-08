Nazarena Vélez preocupada por la salud de su hijo, ¿qué le pasa?

Resulta que el hijo de Nazarena Vélez tiene 20 años y se fue a vivir solo durante el confinamiento y la actriz confesó estar muy preocupada por su salud. “Estoy muy tranquila de que mis hijos no tengan calle. Estoy más acostumbrada a la forma de ser de Barbie. El Chyno me preocupa mucho. Lo único que me preocupa en esta cuarentena es el Chyno. Decidió vivir solo hace un año, tiene 20 años”, reveló.

Nazarena Vélez también habló sobre la difícil situación que están atravesando los artistas: “Nos tenemos que reinventar, la gente tiene que saber que se puede ver teatro desde casa. No veo posible que haya temporada ni siquiera monetariamente. Salgo lo justo y necesario, tengo mucho miedo”, aseguró la actriz.

Para finalizar la entrevista con Polino, Nazarena Vélez habló sobre la complicada posición económica que hoy tiene a raíz del suicidio de su ex pareja Fabián Rodríguez, ocurrido en 2014: “Me quedaron deudas por tres millones de pesos cuando murió Fabián. Empecé de cero. Después de lo Fabián no pude ahorrar nada, me quedó una deuda que no puedo pagar”, reveló, dando muestras de que a pesar de que la vida la golpeó en varias oportunidades, recordemos que en 2010 su hermana Jazmín murió en un accidente de autos, siempre se puso de pie y supo salir adelante.