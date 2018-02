Nefa tuvo un regreso soñado: fue primero en los entrenamientos

Concepción del uruguay. “Hasta acá llegó mi carrera. Me duele. Así no tiene sentido seguir”. No pasaron siquiera seis meses de aquellas tristes declaraciones a este diario en las que anunciaba un retiro casi definitivo de la actividad que ama. En agosto de 2017, Daniel Nefa se bajaba del TC Pista por falta de apoyo y desencantado con el escaso respaldo. Pero el automovilismo siempre da revancha. Y fue la contra de Ford, Chevrolet, la que le dio una inesperada oportunidad. “Se dio a último momento, no lo tenía pensado”, declaró anteayer, en la víspera a su estreno en el TC Mouras. Lo cierto es que el cincosaltense volvió como si nunca hubiera largado. Brilló en el autódromo de Concepción del Uruguay y fue la referencia en los entrenamientos libres de su nueva categoría, que está cumpliendo la primera fecha del certamen.