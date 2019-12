Nefa: "Volver al TC Pista es como tener una nueva revancha"

“Seguimos, claro, en el Coiro Dole Racing y con los motores del Chino Martínez”, adelantó.

Nefa disputó siete de ocho carreras en la temporada 2017 en la que logró como mejor resultado un segundo puesto en Concepción del Uruguay detrás de Valentín Aguirre.

"El objetivo principal va a ser quedarme en el Pista y completar el calendario de 15 fechas. Y siendo un poco más ambicioso, ser también protagonista”.Daniel Nefa. Correría en la Chey con la que Echevarría logró el título en 2014.

Tras aquella frustración en la que incluso había mencionado la posibilidad de dejar el automovilismo, le sobrevino la recuperación en el TC Mouras dónde logró ganar la etapa regular en 2018 y pelear el campeonato quedando finalmente tercero en la Copa de Oro y como subcampeón del año en la clasificación general de la temporada. Este año volvió a ser protagonista, con el tercer puesto en la Copa de Oro y cuarto en la clasificación final, con tres victorias en el año y tres segundos puestos.

Nefa conoce la categoria, tendrá un auto competitvo y un equipo profesional. No obstante aseguró “que el objetivo del año va a a ser quedarme en pista y completar el total del calendario de quince fechas. Llegar lo más adelante posible, sumar puntos y empezar a entender como es el método de trabajo el fin de semana. Por la experiencia que ya tuve hace tres años, es un fin de semana más dinámico, mucho más rápido en cuanto a las tandas de entrenamiento. Enseguida tenés la clasificación y sin querer, solo vas llegando a las series. Es mas dinámico. Y pensando en un objetivo un poco más ambicioso obvio ser también protagonista. Tengo un gran conjunto que me permite pensar eso”, afirmó. Consideró el salto al TC Pista como “algo muy importante. Un gran desafío personal porque si bien ya estuvimos en el pista, no se nos terminó de dar y esta es la nueva revancha. Completar el año va a ser un gran logro como para tener un panorama bastante claro a la llegada del TC”, concluyó.