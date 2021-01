Netflix: ¿Bridgerton es realmente el último éxito de la plataforma?

Según esas cifras, la producción superó el récord que había impuesto The Witcher en 2019, con 78 millones de streamings en residencias.

Tal como señala la revista Forbes, en el método de medición usado por Netflix, el hecho de ver apenas dos minutos de un episodio ya cuenta como que los usuarios se han visto toda la ficción.

Así, aunque más gente haya comenzado a ver Bridgerton que otros programas, no hay forma de comprobar que esos espectadores vieron todos los capítulos de la primera temporada.

Además de eso, los números suministrados por el servicio no pueden ser verificados por terceras partes. Incluso, ni siquiera se puede comprobar si finalizaron el primer episodio de la serie.

En este sentido, el citado medio indica que todo eso pone no solo en duda el récord de Bridgerton, sino que coloca a otras producciones por encima.

Gambito de dama

Basándose en el método de medición de la lista Top 10 del servicio de streaming, Gambito de dama acumuló en sus primeros 35 días 334 puntos, mientras Bridgerton consiguió en el mismo tiempo 330.

Muy cerca de ellas se ubicó la famosa y controversial serie Tiger King, que de hecho tiene el mayor puntaje de 2020 con 387 puntos en 50 días.

Por su parte, el desempeño de The Witcher no se puede analizar con esta lista porque cuando debutó no se hacían mediciones diarias.

Aunque con el tiempo la serie de Shondaland supere a la Anna Taylor-Joy, en la actualidad la primera está en el noveno lugar de la cartelera de todos los tiempos.