Netflix le empató a HBO en los premios Emmy

Este año, la serie de fantasía de George R. R. Martin ganó el premio al mejor drama por tercera vez y se alzó como la serie más galardonada con nueve premios en total.

La mejor comedia fue para La Maravillosa Sra. Maisel, de Amazon Prime Video. Por primera vez un servicio de streaming gana en esa categoría. La serie sumó ocho trofeos en total.

Enemigos íntimos

La batalla por los Emmy entre HBO y Netflix arrancó en 2013 con el lanzamiento de House of Cards, un thriller político que situó a Netflix como programador de TV de calidad. HBO, ahora propiedad de AT&T Inc., había dominado ese espacio durante mucho tiempo con series aclamadas como Los Soprano y Sexo en Nueva York. Entre los trofeos de Netflix se destacaron los cinco que sumó el drama histórico The Crown, entre ellos mejor actriz dramática para Claire Foy, cuatro para Black Mirror y tres para la serie limitada Godless.