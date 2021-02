Netflix podrá descargar contenidos por vos

Netflix no para en sus esfuerzos por garantizar un sistema óptimo que garantice que puedas ver tus series y películas favoritas donde sea que te encuentres, por eso ha puesto a disposición un nuevo sistema de descarga que permite a la aplicación bajar a tus dispositivos móviles programas que considere son adecuados para ti.

Esta nueva aplicación de Netflix , según relatos de la prensa especializada, permitirá que el servicio de streaming descargue series y películas que no conoces, pero que según los datos que tiene sobre los temas que te gustan, cree que te pueden interesar.

Esta nueva función viene desactivada por defecto, pero si la activas descargará automáticamente contenidos que los algoritmos de Netflix consideren que te pueden gustar. Por lo tanto, te va a descargar series y películas que no conoces, o que no tenías interés explícito en descargar.

Es importante destacar que, para que la aplicación no agote tu memoria interna debes configurar la opción para establecer cuanto espacio de almacenamiento deseas dedicar a esta nueva función de Netflix. Y si no te convencen las Descargas para ti, siempre puedes desactivarlas después a mano igual que las has activado.

Luis Miguel regresa a Netflix

La segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", la exitosa historia basada en la vida del popular cantante mexicano, tendrá su estreno el domingo 18 de abril, a las 21, anunció la plataforma Netflix.

Serán ocho capítulos, que estarán disponibles todos los domingos a la misma hora, en los que se abordarán las dificultades que el artista debió enfrentar para balancear su vida familiar y profesional.

Al igual que en la primera temporada, el rol del intérprete será encarnado por Diego Bonetta, la dirección estará a cargo de Humberto Hinojosa y Adrián Grunberg, y los guiones fueron escritos por un equipo conformado por Daniel Krauze, Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.