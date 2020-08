Netflix se la juega con los estrenos de septiembre

Netflix programó un septiembre lleno de tanques y estrenos que darán que hablar. En medio de la paralización de la actividad audiovisual, de las salas de cine y otros espacios culturales, el gigante del streaming incluirá entre sus estrenos Corazón loco, la comedia argentina protagonizada por Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano que no pudo tener su debut en la taquilla, tal como tenía previsto, y apostó por hacer el lanzamiento en Netflix, toda una novedad.

Netflix también incorporará en su grilla tanques que la rompieron en las salas de cine y en las entregas de premios de la industria cinematográfica. Por caso, el primer día de mes ya estará disponible la coreana Parasite, que además de recaudar 128.9 millones a nivel mundial, se destacó en los Oscar con cuatro estatuillas (Mejor película, Mejor director, Mejor guión original, Mejor película internacional), además de ser la primera producción de ese país en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

También llegarán Lady Bird, de Greta Gerwig y The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, de Steven Spielberg.

Otro de los estrenos de la semana que viene que dará que hablar es Guapies o Cuties, cuya promoción generó polémica en las redes y derivó en un pedido de disculpas por parte de Netflix, luego de ser acusada de "incitar a la hipersexualización infantil y la pedofilia".

Películas



'Parásitos' - 1 de septiembre

'Pienso en el final' - 4 de septiembre

'The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono' - 8 de septiembre

'Corazón Loco' - 9 de septiembre

'Se busca papá' - 11 de septiembre

'El Practicante' - 16 de septiembre

'El Diablo a todas horas' - 16 de septiembre

'Lady Bird' - 22 de septiembre

'Enola Holmes' - 23 de septiembre

'Annabelle 2: La Creación' (sin fecha)

'El Sorprendente Hombre Araña' (sin fecha)

'La Niñera: Reina Letal' (sin fecha)

'Amor Garantizado' (sin fecha)

Series



'Las Crónicas del Taco', segunda temporada.

‘Keeping up with the Kardashians’, temporadas 3 y 4 - 1 de septiembre

'Grey's Anatomy', temporada 16 - 1 de septiembre

'Lejos' - 4 de septiembre

'Organízate con el método The Home Edit' - 9 de septiembre

'Casi una duquesa' - 11 de septiembre

'Las Crónicas del Taco: Volumen II' - 15 de septiembre

'Baby', temporada 3 - 16 de septiembre

'Ratched' - 18 de septiembre

Películas, series infantiles

'Un jefe en pañales' - 1 de septiembre

'Julie and the phantoms' - 10 de septiembre

'Jurassic World: Campamento cretácico' - 18 de septiembre

'Pollitos en fuga' (sin fecha)

'La gran aventura LEGO' (sin fecha)

'Emoji: la película' (sin fecha)

'Mascotas Unidas' (sin fecha)

'Chico Bon Bon: un mono con herramienta' (sin fecha)