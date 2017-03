Por Analía Castro

Visceral, inquieto e inclasificable. Lisandro Aristimuño creó una galaxia personal y la convirtió en canción. Luego de presentar Constelaciones en el Planetario, el músico viedmense vuelve a la región para estrenar el vivo de su nuevo álbum, hoy y mañana a las 21, en el Cine Teatro Español.

“Es un momento único lo que va a pasar en Neuquén. Es la primera vez que se suelta este concierto, así que voy a tirar todo al asador”, prometió hace unos días el cantante, cargado de ansiedad y entusiasmado por subirse al escenario y palpitar lo que generará en el público su obra. Lejos de imponer distancia y escudarse tras el reconocimiento de sus pares y de la crítica, Aristimuño se entrega a la charla para hablar sobre sus proyectos, su presente y el orgullo por la autogestión.

¿Por qué esta vez elegiste Neuquén?

No fue muy planeado. Tenía ganas de que sea en el interior. En mis discos anteriores la presentación y el cierre de la gira fue en Buenos Aires. Ahora tenía ganas de que sea al revés. Tengo muchos amigos ahí. Yo viví en General Roca y conozco bastante la zona. Además, me gusta mucho cómo suena el Teatro Español. Siempre me gustaron los shows que hice ahí por el sonido y la respuesta de la gente. El público es lindo porque viene de muchos lugares, no sólo de Neuquén.

–¿Qué podés adelantar del concierto?

Voy a presentar once constelaciones y voy a hacer temas de los otros discos también. Neuquén va a ser clave para toda la gira. Tengo ansiedad de ver cómo suena este disco con la gente y en un escenario. Tocar en vivo es algo espectacular, ahí es cuando vuelo. Una cosa es grabar el disco en un estudio donde usás la mente porque es más pensado y, otra, un show donde usás el corazón y el alma. Depende mucho de la energía de la gente, la comunicación es algo hermoso.

Voy a invitar a tocar a Rivo Quesada: es un violero de Cipolletti que me encanta cómo toca.

¿Por qué Constelaciones?

Cuando empecé a componer estaba leyendo bastante sobre cómo ve cada uno las cosas. Así empezó a surgir una idea sobre la mirada. Un día salí a fumarme un cigarrito y miré al cielo y se me hizo como que las estrellas eran ojos también, que estaban mirándome y mandando mensajes. Medio que la flasheé, pero eso es lo lindo de jugar con la poesía. Pensé que eran mensajes de gente que no estaba en la tierra y me gustó esa idea, como si cada constelación fuera un mensaje de algún ser querido que está arriba diciéndome algo.

Hablás de los que no están, ¿hay homenajes en el álbum?

Me refería a familiares que se murieron. También me preguntaron por Spinetta, Cerati. En realidad es algo más general. Adónde estará toda esa gente, esa es la pregunta... De dónde nos están mirando.

¿Cómo se da en tu caso el proceso de composición?

Para hacer un disco tenés que parar un poco. No soy de esos músicos que pueden componer en el hotel o en el colectivo. Cuando están las canciones las saco, si no, no. Las compañías suelen presionar a los músicos para que saquen discos en tanto tiempo y cuando te ponés a escuchar te das cuenta cuál está hecho con amor y cuál con presión. Al ser compositor y también escribir letras, me dejo ir por lo natural, lo humano y lo sensible, más que por el lado técnico y matemático. Cuando voy a Viedma o a otra ciudad y me siento en una reposera a mirar el río, eso es ya estar componiendo. Son cosas que voy incorporando a mi cuerpo y a mis sensaciones. Yo voy juntando información y luego cuando me pongo a escribir hago como una especie de recuerdo y añoranza y lo vuelco en la hoja. Para mí es fundamental el sentimiento y la naturaleza. Igual, yo no aprendí a tocar la guitarra mirando el río. También hay un poco estudio.

¿Cómo describirías este momento tanto en tu carrera como personal?

En la banda somos como siete y esto de tener tu propia producción y ser independiente te lleva mucho laburo. Estoy muy contento y orgulloso del equipo. Nosotros seguimos trabajando desde un camino súper lindo, sin tanta presión. Manejamos nuestros tiempos, decidimos nosotros. Vivir así es un regalo de la música. Estoy disfrutando de lo mucho que trabajé cuando arranqué, estoy más maduro.

¿Sentís que hay cierta imagen de vos vinculada a lo esnob o de admiración pero con cierta distancia?

Hay una cosa medio increíble en este país de que la gente si no está metida en algo no saben en qué sector ponerla. Creo que conmigo pasa un poco eso. Al no saber dónde ubicarme se me pone esa etiqueta de esnob, de raro.

La verdad es que soy muy común, vivo el día a día y hago música. Entiendo que pase eso porque no estoy en los medios. Yo salgo a la calle y no me reconoce nadie. A veces estoy en un cumpleaños y me preguntan, ‘¿Vos qué haces?’. ‘Soy músico’. ‘¿Cómo se llama tu banda?’ ‘No, soy yo, Lisandro Aristimuño. ‘¿Vos sos Lisandro Aristimuño? No te puedo creer, mi hija te re escucha’. A mí me encanta que pase eso porque es la música la que da el mensaje, no yo.

El 1 de abril se viene tu primer Lollapalooza...

Me han llamado desde que empezó y las primeras veces no me copaba mucho. No soy muy amigo de los festivales. Pero cuando se hizo el segundo fui a ver una bandas y me encantó la propuesta. Vendían comida vegetariana, había muchas familias con nenitos. Y ahora cuando me ofrecieron tocar, me atrajo la idea.

¿Qué expectativas tenés de tocar ahí?

La verdad es que tengo más expectativas en el show de Neuquén que en el Lollapalooza. En los festivales tocás 45 minutos, entrás a jugar un poquito, no jugás un partido completo.

¿La gira sigue por México?

Sí, está buenísimo. Me dijeron que allá escuchan mucho mi música, estoy sorprendido de lo que logra internet. Con mi sello Viento Azul solo edito los discos en Argentina. Después sigue la gira, estoy intentando ir a las ciudades que no fui nunca y seguir expandiendo.

Un momento único para constelar en el Alto Valle

Dos fechas. Aristimuño y su banda Lovius se presentarán hoy y mañana a las 21 en el Teatro Español. Venta de entradas: en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354, Cipolletti), Shopping Alto Comahue y por Event Pass. Las entradas generales salen 785 pesos.