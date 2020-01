Neuquén picó en punta en la venta de usados en 2019

Los agencieros consultados por este medio advirtieron una leve caída sobre fin de año, pero son optimistas en que podrán sostener la buena racha comercial.

El factor determinante para alcanzar este buen momento fue la contracción del mercado de los cero kilómetros, que se vio especialmente afectado por el incremento del valor de los vehículos y la suba de las tasas de los créditos bancarios (ver aparte).

Beneficios

En este marco, los datos de la CCA indican que en 2019 se vendieron 40.618 unidades, 3376 más que en 2018, cuando se habían registrado 37.242 transferencias. Los concesionarios locales consultados por LM Neuquén comentaron que, en medio del contexto recesivo, los neuquinos buscaban buenos precios y financiación.

Señalaron que un auto pequeño de estilo familiar usado costaba unos $500 mil, mientras que uno nuevo de similares características rondaba los $900 mil. "Había una diferencia de entre $300 mil y $400 mil. Eso, lógicamente, potenció el mercado de los usados", explicó Mauricio, un trabajador del área Centro-Oeste.

A lo largo de 2019, los volúmenes de ventas mensuales se movieron entre los 3200 y 3700 vehículos comercializados en todo el territorio neuquino. El mejor mes del año fue julio, con 3770 transferencias.

Menos

En cambio, los agencieros señalaron que entre octubre y noviembre registraron una leve contracción del mercado, que se sintió con más fuerza en los concesionarios pequeños. De cualquier manera, los datos de la CCA indican que no fue significativa, ya que estuvo lejos de los niveles de junio, que fue el peor mes de 2019 con apenas 2805 autos vendidos.

Con estas cifras, Neuquén registró una suba del 9% en la venta de usados y se convirtió en la provincia en la que más creció la actividad, seguida por San Juan (7,56%), Córdoba (4,17%), Entre Ríos (3,47%) y Río Negro (2,70%).

Los comerciantes coincidieron en que, si bien es cierto que se comercializaron más autos usados, no todas las agencias atraviesan un buen presente. "Se vendió, pero no fue igual para todos", advirtió Mauricio. "La verdad es que me fue muy mal este año", señaló otro comerciante del este neuquino.

Esto también se dio porque el crecimiento de la actividad impulsó a muchos emprendedores a abrir sus propias agencias. "Hay un montón de concesionarias por toda la ciudad que tienen menos de un año. No deben ser menos de 30", arriesgaron.

Perspectivas

A pesar de las vicisitudes propias del rubro, se mostraron optimistas con respecto al comportamiento de la demanda en 2020 y aseguraron que están en condiciones de repetir las cifras del año pasado.

La venta de automóviles en general (tanto nuevos como usados) fue uno de los rubros más afectados por la crisis económica en los últimos años en la gran mayoría de las provincias.

Los 0 kilómetros están en rojo en la provincia

Las concesionarias de cero kilómetros de la provincia de Neuquén tuvieron una caída de las ventas de alrededor del 30% en 2019, en comparación con los números registrados el año anterior, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Los informes de la entidad comercial marcan que se vendieron 14.231 unidades en Neuquén, es decir, un 29,1% menos que el año anterior, cuando se habían comercializado 20.080, según el balance de esta organización.

Este fenómeno económico se condice con lo que sucede a nivel nacional, donde se registró una preocupante merma en la venta de automóviles cero kilómetro. En 2018 se habían vendido 803.040 unidades, pero en 2019 apenas se superó la mitad, con unos 459.592 patentamientos, lo que representa una baja del 42,77%, de acuerdo con el informe dado a conocer.

De cualquier manera, la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta morigeró la crisis en la provincia.

Neuquén es el distrito en el que menos se sintió la contracción en el acumulado interanual, seguido por Chubut (34,6%) y Capital Federal (36,7%).

En tanto, los concesionarios que salieron más golpeados fueron los de Chaco (53,9%), Santiago del Estero (52%) y La Rioja (51,8%).

LEÉ MÁS

En Neuquén, los precios cuidados son hasta un 22% más caros que en Buenos Aires

Rescataron a seis personas varadas en medio del lago Pellegrini