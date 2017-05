Neuquén, por primera vez, sede de la Copa Argentina

Serán tres partidos en total, dos por los 32avos. de final y otro en los 16avos. que se jugarán en el Coloso del barrio Ruca Quimey, de Alianza, en Cutral Co.

Si bien todavía no están confirmados cuáles serán los partidos, se espera que sobre el final de la semana se den a conocer.

Según confirmó a LM Neuquén el jefe de prensa de Copa Argentina, Leonardo Gallegos: “La AFA todavía tiene que definir cuáles van a ser los partidos. Uno piensa que en 32avos. es difícil que sea San Lorenzo o Racing”.

En el mismo sentido, el propio intendente José Rioseco confirmó a este medio que ven lejana la chance de recibir Cipolletti-San Lorenzo, pero aclaró que está fuera de su órbita la decisión (ver aparte).

“Era un sueño que teníamos. Es muy importante volver a reivindicar a la región. Nos sirvió mucho que esté la gente de Santa Mónica que fue con quien trajimos en su momento a la Selección. Es una alegría para nuestra gente, hoy sí podemos decir que es más federal porque faltaba una sede en la Patagonia”, aseguró Rioseco.

Los dos duelos de primera instancia que pican en punta para estrenarse en la cancha de Alianza por 32avos. de final son los que deben protagonizar Argentinos Juniors ante Instituto de Córdoba y Guillermo Brown de Madryn ante Chacarita, cuatro equipos que militan en el Nacional B.

“La decisión de los partidos depende únicamente de la organización y se va a saber esta semana. Cipo-San Lorenzo está muy lejano”.José Rioseco. Intendente de Cutral Co

Costo y beneficio

“La inversión del Estado es al 50% y con eso queremos que la gente de la región tenga la posibilidad de ver un fútbol de este nivel, nos parece muy importante”, analizó el funcionario municipal quien además destacó que el club Alianza se beneficiará porque se le harán refacciones al estadio. “También la idea es darle una mano al club, ya que se pondrá a punto a su estadio en una inversión que es bastante buena y que hacemos con mucho gusto porque es para los chicos de la ciudad. Habrá refacciones en el campo de juego, vestuarios e iluminación”, completó.

La Copa Argentina ya se palpita en la región y Cutral Co, como aquella vez con la Selección, será la anfitriona de lujo.

11.000 personas puede recibir el Coloso de Alianza.

Fue fundado en 1985 y en aquel entonces tuvo la presencia estelar de Racing de Avellaneda para la inauguración. Ahora, en esta oportunidad, el Gallito recibirá su cuota de beneficios en refacciones importantes en el césped, los vestuarios y la iluminación, algo que tenía pendiente hace tiempo y finalmente se hará realidad. Además, se anota para ser sede de los clásicos del verano 2018.

El Ciclón no quiere darle la localía a Cipolletti

Pese a que el propio Guillermo Coppola había descartado la posibilidad de que el duelo entre Cipolletti y San Lorenzo se juegue en Cutral Co, luego de confirmada la noticia de los tres partidos, los rumores se reflotaron. Por eso, tanto Leo Gallegos de Copa Argentina como el propio intendente Rioseco salieron a desmentir la posibilidad. “Está muy lejano porque lo que la Copa en esta edición pretende es que los partidos sean en terrenos lo más neutrales posibles, y San Lorenzo planteó que Cipolletti en Cutral Co era prácticamente local”, dijo el jefe comunal. De todas formas aseguró que la decisión no está en la órbita del Municipio y que compete únicamente a la organización.

Las fichas a Racing y Olimpo

La Academia debe enfrentar en 32avos. de final a Mitre de Santiago del Estero mientras que Olimpo jugará ante Ferro. Si ambos pasan de ronda, se verán las caras, y en Cutral Co le apuntan a ese cruce. “Para mí, en 32avos. no van ni Racing ni San Lorenzo, pero habrá que esperar”, lanzó Gallegos, mientras que Rioseco agregó: “El objetivo es que en la próxima instancia sí venga un equipo grande”.

Además, el hermano de Ramón también dijo que este será un buen primer paso para que el Coloso sea anfitrión de uno de los partidos grandes del verano.