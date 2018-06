Neuquén tuvo un superávit de 2900 millones de pesos

A su vez, también existe un resultado positivo primario (que es la diferencia entre lo que ingresa vía impuestos y lo que se gasta sin contar el pago de deuda pública) de $2743 millones y un resultado financiero positivo de $1185 millones.

Muchos sectores opositores, con el intendente Horacio Pechi Quiroga a la cabeza, machacan al gobierno provincial con el supuesto mal manejo de la economía y hasta hablaron de un estado neuquino quebrado.

Sin embargo, después de un acto en Casa de Gobierno, ayer el propio Gutiérrez no sólo resaltó lo del superávit sino que también puso de relieve que la provincia no tomó nueva deuda durante el primer semestre de este 2018. “Tenemos un programa monetario financiero de endeudamiento del que no hicimos uso a pesar de contar, desde noviembre del año pasado, con la autorización en la ley de presupuesto para ir al mercado nacional e internacional”, apuntó.

“Hoy tenemos un superávit, fruto de la austeridad, la transparencia, el resultado en equipo, de ir transitando cada día con esfuerzo y prudencia, respetando las limitaciones y generando en el desarrollo de la inversión privada desarrollo económico y social”, destacó.

Informó que tanto la cancelación de vencimientos de capital e intereses de la deuda pública, el pago de salarios, los gastos para el funcionamiento del estado y “un mega plan de obra pública histórico”, se afrontó en su totalidad con recursos propios “devolviendo la confianza de cada habitante de Neuquén en el pago de sus impuestos y contribuciones”, dijo.

Crecimiento

Entre las razones que explican el superávit, Gutiérrez marcó “el fuerte crecimiento de las regalías”, producto de que había un retraso en el tipo de cambio que, a su entender, este año fue corregido. También la suba en el precio internacional del petróleo, el desarrollo productivo en general de Vaca Muerta y la cuenca neuquina, además de los récords de producción registrados tanto en petróleo como en gas. “Hay más producción, mejores precios y todo esto confluye en que haya más regalías, impuestos provinciales y mayor recaudación vía Coparticipación Federal”, aseguró.

El gobernador dijo que por efecto de este aumento en la percepción de recursos la asistencia hacia los municipios disminuyó porque están recibiendo mayores ingresos a través de la coparticipación local. En este sentido, puso como ejemplo el caso de Zapala, que hará frente al pago de aguinaldos con fondos propios.

Los impuestos locales también empujan a favor

La recaudación provincial, producto del cobro de impuestos locales, obtuvo en mayo un crecimiento récord interanual del 84%, impulsada por la suba del dólar y la mayor producción hidrocarburífera.

Se percibieron 1856 millones de pesos contra 1008 millones del 2017. Los Ingresos Brutos aportaron $1604 millones, Sellos $204 millones y el Inmobiliario $46,5 millones.

Según la evaluación hecha por el gobierno, la aceleración de los proyectos de petróleo y gas impactaron positivamente en los números de la economía neuquina, al igual que la suba en el tipo de cambio y la producción hidrocarburífera, principalmente en proyectos gasíferos.

Los números de este 2018 muestran una gran recuperación, ya que el año pasado la recaudación quedó a mano con la inflación y se mostró por debajo de las estimaciones oficiales en cuanto a la percepción de recursos.

Como estrategia, el gobierno neuquino utilizó en los últimos años distintos mecanismos para incrementar la recaudación de impuestos locales, ante un por entonces escenario inestable de la actividad hidrocarburífera que hoy vuelve a estar fuerte.

El cobro de impuestos locales. Es una de las tres principales fuentes de ingresos de la provincia. El cobro de impuestos locales. Es una de las tres principales fuentes de ingresos de la provincia. Omar Novoa

En este año sumó más recursos de origen nacional

Además de partidas más altas por regalías a partir de la suba del petróleo y el dólar por sobre las previsiones presupuestarias, el gobierno de Neuquén está sumando ingresos mayores que los del año pasado en concepto de Coparticipación Federal, leyes especiales y compensaciones de Nación.

Entre enero y mayo, la torta por esos recursos creció un 40 por ciento interanual, mientras que si se considera sólo el quinto mes del año, el aumento de la partida fue del 46 por ciento respecto de igual período pero del año pasado.

Esto, a pesar de que Neuquén no es de las más favorecidas por el pacto fiscal, causante del incremento de partidas en términos reales para todas las provincias del país.

La coparticipación representa un tercio de los ingresos totales que recibe Neuquén, mientras que los otros dos se reparten entre las regalías y la recaudación local .

