A apurarse a comprar los útiles que todavía no aumentaron sus precios

A contramano de los últimos años, esta previa del inicio del ciclo lectivo 2025 tiene una gran diferencia: no hay aumento en los precios de los útiles escolares , según confirmaron propietarios de librerías capitalinas. Las ventas fuertes aún no comenzaron, pero las esperan a partir de la semana que viene cuando hayan cerrado las tarjetas de crédito.

Gabriel Díaz de Librería Lysa confirmó a LMNeuquén que "las listas de precios no aumentaron casi nada, solo algunos productos tuvieron un incremento del 10% como los tableros para las escuelas técnicas".

En esta librería las familias ya empezaron a acercarse, aunque más que nada en búsqueda de precios para luego comparar y finalmente hacer las compras más llegado al inicio de clases que está planificado para el martes 25 de febrero.

"Hubo muy poco incremento y no en todos los artículos, han tratado de no aumentar. Por ejemplo, los lápices no aumentaron nada, se venía cuidando la lista todo el año pasado y este año se sigue cuidando", comentó el comerciante, quien dijo también que por ejemplo el papel aumentó un 10%, pero que ellos mantienen los valores de los cuadernos igual que el año pasado.

Para hablar de precios, en esa librería los cuadernos de tapa dura número 7 que es el que utilizan en primer grado salen 6500 pesos, cuaderno escolar A4 sale 11.100 pesos y las cartucheras canopla de lona salen 10.500 pesos y una de dibujos con doble cierre 39.000 pesos.

Las carpetas de licencia de dibujitos salen 14.000 pesos, otras de la selección Argentina salen 30.400 pesos y una caja de colores de 12 salen 2500 pesos. Marcadores escolares por 4 mil pesos.

"Por ahora están todos recuperándose de las vacaciones o volviendo de las vacaciones. Como que llegamos un poco secos, pero en 15 días más ya están todos encima de los útiles y los tenemos acá", aseguró el comerciante.

En tanto, Samuel Sanhuenza, de Librería Din Dong, coincidió en que los "precios están igual que los del año pasado". "Si bien ya se acercaron algunas familias a comprar los útiles escolares, por ahora viene tranquilo, va creciendo de a poquito. Yo creo que estamos esperando el cierre de las tarjetas de crédito y luego va a arrancar a full", consideró el comerciante.

En esta librería ya está todo dispuesto para recibir a las familias para comprar los productos para que sus hijos arranquen el ciclo lectivo 2025. Las estanterías están llenas de mochilas de todos los tamaños, carpetas, hojas y lápices. Las cartucheras arrancan en los 8 mil pesos y pueden llegar hasta los 40 mil, las carpetas salen 9 mil pesos, lápices de colores desde 3.000 pesos, las mochilas un promedio de 55.000 pesos y los cuadernos número 7 szlen 15.400 pesos y los números tres $11.300.

"En el tema de precios estamos bastante bien porque desde diciembre del 2024, que se han calmado las aguas y se terminó esa locura de aumentar precios y la gente se pone contenta. Así que en ese sentido estamos bastante bien. Tenemos promociones y pagos con tarjeta de crédito sin recargo", manifestó el comerciante, quien aclaró que hay 6 cuotas sin interés y que incluso está negociando llegar a 12 cuotas sin interés.

Clara Martínez, de Librería Alcorta destacó también que los precios no tuvieron aumentos y dijo que incluso algunos productos "bajaron".

"No hubo casi aumentos, es más, tenemos la posibilidad de ofrecer hasta mejores precios, cosa que otros años no, generalmente lo que uno hacía era ganar menos dinero y poder ofrecer un precio más competitivo o un mejor precio para el cliente", destacó la comerciante.

En esta librería del Bajo capitalino se consiguen cuadernos universitarios a 3.500 pesos, el mismo precio de mayo del año pasado. Los lápices de colores arrancan en los 1.800 pesos, un cuaderno escolar número 7 sale 7.200 pesos.

Las cartucheras arrancan en los 8000 pesos hasta 45.000 pesos, y las mochilas desde 30.000 a 120.000 pesos. En esta librería aceptan tarjetas de crédito con tres cuotas sin interés y descuentos en efectivo.

"La realidad es que eso no está sucediendo, de hecho nosotros tenemos buena demanda de mochilas porque hay que tener otro factor que está sucediendo, últimamente que mucha gente está decidiendo ir a comprar a Chile. Y eso a nosotros nos juega en contra. Muchísimo. Eh, así que por ese lado nosotros la reacción es positiva, sinceramente. Digo, es una sorpresa, ¿no?

Por otra parte, esta comerciante aseguró que hay muchas personas que están eligiendo ir a comprar a Chile y admitió que eso les juega en contra. "Es una sorpresa, grata, que este año no haya aumentos en las librerías, uno trabaja más tranquilo", concluyó.