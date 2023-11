A los robots que atienden a usuarios todavía les falta mucho

Después de teclear opciones de números, cuestiones administrativas, DNI, finalmente me atendió una mujer que se presentó como asistente virtual para ayudarme. Me dijo que su nombre era Lisa.

El único problema es que como era una grabación no podía interactuar de otra manera con ella que no fuera a través de dos palabras “SÍ” Y “NO”, ante cada pregunta.

Después de una charla que resultó desopilante (me consultó si veía algún cable cortado, por ejemplo y si había reseteado del equipo) finalmente me derivó a otra contestadora donde supuestamente me iba a atender un técnico de carne y hueso que no apareció nunca detrás de una cortina musical que se repetía una y otra vez, como si fuera el sonido ambiente de una sala de espera cualquier.

Repetía la operación en tres oportunidades. En las tres me apareció Lisa preguntándome cosas que ya me había preguntado y prometiéndome cosas que ya me había prometido y que nunca se cumplieron, como hablar con una persona.

El servicio es -por supuesto- bien caro y la tecnología es de avanzada. Sin embargo, los robots (al menos por ahora) están muy lejos de un técnico humano que solucione, comprenda y -aunque sea- escuche el drama que significa en estos tiempos vivir sin internet y desconectado del mundo.

Deberían guardarlos por un tiempo. Al menos, hasta que funcionen de verdad.