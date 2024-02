Accidente fatal en Ruta 7: dolor por la muerte de los trabajadores

posteo 2 accidente fatal ruta 7.png

Pero la mayoría centró sus expresiones de desconsuelo y dolor por la pérdida irreparable de dos personas jóvenes. "¡Qué tremendo! Una pena las vidas que se pierden en estos accidentes!", manifestó Sonia Domínguez.

Compañeros de trabajo de CN Sapag lamentaron la pérdida de los jóvenes, a quienes conocían por desempeñarse en la sección "petróleo". Les desearon un eterno descanso.

Algunos familiares se volcaron a las redes y agradecieron los mensajes de consuelo y dolor que recibieron de la gente. Son horas de mucha angustia y cuesta procesar semejante desenlace.

La prima de Martín Hernán Ortiz tuvo palabras muy emotivas para despedirse. "¿Por qué? No sabés la tristeza que nos dejaste a todos. Éramos unidos. Te voy a recordar siempre con esa alegría que tenías y con todos los apodos, chiste que siempre me hacías y los chismes no faltaban. Estarás siempre presente en mi corazón", manifestó Jaquelina Salto en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que el accidente tuvo lugar alrededor de las 19 del miércoles, cuando muchos automovilistas regresaban a sus casas luego de la jornada de trabajo. En esas circunstancias se dio el siniestro fatal a la altura de la Picada 10, que puso manos a la obra a policías de Tránsito, Criminalística, Bomberos y personal de Salud en esas últimas horas y que hasta ahora registra dos víctimas fatales.

Por el siniestro, la fiscalía formulará cargos al camionero implicado.

Cómo fue el accidente

En declaraciones radiales, el subcomisario Jaime Huenufil de la Dirección Seguridad Interior Añelo detalló la participación de tres vehículos: un camión grúa perteneciente a la empresa Tres Ases con su conductor como único pasajero, una camioneta Nissan Frontier de la empresa CN Sapag en la que se trasladaban cuatro hombres que regresaban de trabajar y una camioneta Fiat Strada con un único ocupante.

En principio, Huenufil indicó que según los testigos y la mecánica que se pudo establecer, el camión circulaba con dirección San Patricio del Chañar-Añelo, cuando por motivos que se desconocen, invadió el carril contrario y así impactó con la Nissan que circulaba en dirección opuesta, a la altura de la Picada 10.

Se sabe que el conductor del camión fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

Respecto de los pasajeros de la Nissan Frontier, dos fallecieron. Uno de ellos en la escena y el otro al arribar al Hospital Natalio Burd de Centenario. En tanto, el conductor de la Strada salió milagrosamente ileso.