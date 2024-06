Alejandra Oehrens apuntó a Javier Milei por el cierre del Ministerio de Mujeres: "No vino a mejorar el país"

casa aliwenko

En este marco, Oehrens manifestó su rechazo a la decisión de Nación y recordó que, mientras eso ocurre, la ciudad de Neuquén "redobla los esfuerzos para cubrir la mayor cantidad de situaciones de violencia de género, brindando patrocinio legal gratuito y acompañamiento psico - social".

"El Intendente Mariano Gaido, no solo renovó el compromiso con las mujeres de la Ciudad al sostener este organismo en su nueva gestión, sino que acompaña cada una de las políticas públicas implementadas, nosotras no solo trabajamos para garantizarles el derecho a la vida, también las acompañamos a lograr su independencia económica porque la mayoría está en situación de vulnerabilidad social y esto es algo que no se puede ignorar, los agresores lo primero que hacen es separarlas de su círculo de amistades, familia y quitarles los ingresos económicos, la violencia económica está presente en un alto porcentaje de casos, no podemos decirle a una mujer: "Separate y ándate de tu casa para que no te mate". Alejandra Oehrens, subsecretaria de las Mujeres.

“Somos el único organismo, en todo el país, que trabaja de esta forma tan completa, lo que realmente se llama integral. Las mujeres que acuden a nosotras, no tienen que andar deambulando de un lado para otro o buscando turnos en organismos nacionales que dicen brindar patrocinio legal gratuito y solo tienen un cupo de atención que obviamente ante la situación actual, se agota rápidamente, en otros organismos solo brindan asesoramiento legal, el típico “Señora vaya y búsquese un abogado para que le lleve adelante la causa”, una vergüenza a esta altura y con tantos femicidios en nuestra provincia”, declaró la titular de la Subsecretaría de las Mujeres.

“Lo que hace Milei no llama la atención, destruye y no construye nada, no vino a mejorar el país, vino a venderlo y a conocer el mundo, porque se la pasa viajando y que no les vendan pescado podrido, porque los países del primer mundo que tanto admiran, tienen políticas públicas y leyes fuertes que lograron bajar drásticamente la violencia de género y la desigualdad", sumó.

Desde el área municipal recordaron que dicha decisión implica que las mujeres en situación de violencia de género quedan desprotegidas en casi todo el país, "al no tener organismos que defiendan sus derechos, sobre todo su derecho a la vida, y que las protejan a ellas y sus hijas e hijos".