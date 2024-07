Allanamientos a las organizaciones sociales en Neuquén: fiscal apuntó a un referente del FOL

"Sale en todos los medios y va a todos los cortes de ruta, pero su domicilio no lo conocemos", dijo el letrado y aclaró que sobre él no pesa un pedido de captura, sino un pedido de ubicación. Por eso, señaló que no está prófugo, pero sí buscan dar con su paradero para identificarlo y continuar con la investigación.

"No sabemos dónde vive, de acuerdo a la información proporcionada, tenía domicilio en Fernández Oro, pero constatamos que allí vive otra familia", dijo el fiscal y añadió que seguirán trabajando para investigar otros domicilios en esa localidad rionegrina.

Pablo Vignaroli habla de Diego Mauro - Conferencia de prensa MPF.mp4

Otros referentes detenidos durante los allanamientos

En el marco del megaoperativo, la Policía detuvo a distintos referentes de las organizaciones sociales FOL, Libres del Sur y la cooperativa Viento Sur. Sin embargo, el fiscal del caso, Juan Narváez, aseguró que sólo estuvieron retenidos durante unas horas para identificarlo, tal como establecen los protocolos.

Los allanamientos permitieron secuestrar teléfonos y planillas de asistencia que aportarían pruebas sobre las maniobras que hacían las organizaciones para desviar fondos. Por ahora, resta continuar la investigación para determinar responsabilidades, tanto entre los referentes de los desocupados como entre los funcionarios que autorizaron la transferencia de fondos durante el año 2023, incluso cuando no estaban justificados con rendiciones de cuentas.

SFP reclamo organizaciones sociales y liberacion de detenidas causa allanamiento libres polo obrero fol (24).JPG Sebastián Fariña Petersen

El fiscal jefe aclaró que, desde enero, se fue pagando mensualmente el aporte de distintas sumas de dinero, en "una actitud sospechosa" porque no se esperaba a tener una rendición de los gastos de un mes para pagar el siguiente. "Cuando la Contaduría General de la Provincia intimó a la cooperativa a justificar gastos, sólo justificó gastos de noviembre y diciembre que no tienen relación con la capacitación en oficios", aclaró.

La investigación del MPF determinó que las autoridades de la cooperativa habían autorizado en reuniones de pocos integrantes la transferencia de dinero para la compra de un terreno en San Martín de los Andes y otro en Junín de los Andes. Además, se autorizó la compra de un utilitario Renault Kangoo. "Está autorizado para conducirlo una persona de apellido Mauro, a quien no podemos localizar, que también estaba autorizado a manejar las cuentas bancarias de la cooperativa", afirmó, en alusión a Diego Mauro, referente y vocero del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

SFP reclamo organizaciones sociales y liberacion de detenidas causa allanamiento libres polo obrero fol (19).JPG Sebastián Fariña Petersen

Se informó que la cooperativa Viento Sur recibió 1183 millones de pesos en el marco de un convenio para el desarrollo de un programa de capacitación en oficios para los desocupados que integran las organizaciones sociales. El dinero se aportaba mes a mes, pero no se rendían facturas y, según la investigación de los fiscales, nunca se destinó a cursos de capacitación.

Vignaroli explicó que en agosto de 2022 se firmó el decreto 1672 para crear un programa de capacitación de integrantes de organizaciones sociales, con una serie de aportes no reintegrables. "No es lo mismo que un aporte es no reintegrable a que sea no rendible porque son aportes públicos y todos se deben rendir, por más que se destinen a privados", aclaró el letrado.