Apareció la joven madre de Rincón de los Sauces: lo que se sabe del caso

Recordemos que Agustina se encontraba desaparecida desde el martes 15 de abril a las 17. Su familia lanzó una búsqueda desesperada porque temía que no pueda volver por sus propios medios, dado que está bajo tratamiento psiquiátrico.

Agustina Adaro.jpg

Fue hallada el una plaza cercana a la Avenida Argentina y calle Belgrano. "La asisten médicos de Salud Mental. Nosotros estamos bien, más tranquilos ahora que la encontraron. Felices que apareció y está bien. Estamos viendo como ir hasta allá", expresó Valentina.

Parece consumos problemáticos

Afortunadamente, confirmó que a simple vista no se encontraba lastimada, aunque sí bajo los efectos de alguna sustancia. "No sabemos más nada. Hablamos con ella, pero está perdida", advirtió su hermano, y más adelante agregó: "Rogamos que puedan trasladarla a un centro de salud donde inicie un tratamiento de rehabilitación. Acá estuvo internada, pero lo único que hicieron fue tenerla dopada. Sabemos que al ser mayor de edad, no la podemos obligar. Pero necesita ayuda".

Agustina nunca se había ausentado tantos días de su domicilio como hasta ahora, debido a los consumos problemáticos que padece. Ni se había ido tan lejos.

Por el momento, se desconoce cómo hizo para llegar hasta Neuquén. No obstante, se descartaba que lo hiciera por medio de un transporte de pasajeros.

Era inminente que durante la jornada de este viernes sea examinada por el personal de salud para evaluar si durante su ausencia sufrió alguna lesión.