ATEN lanzó un paro por la brutal golpiza a las docentes del IFD 12

El anuncio lo hizo el sindicato en sus redes sociales, donde convocó a un paro de 24 horas y una movilización desde las 11 en el monumento a San Martín. En el reclamo exigieron "el cese de la violencia en las escuelas" y "medidas de prevención y para erradicar las violencias del ámbito escolar". Entre los motivos incluyeron no solo el reciente hecho ocurrido en el IFD 12 sino la situación de docentes que dictan clases en cárceles, donde también se produjeron hecho de violencia en los últimos días.

Este miércoles, docentes del CPEM 101 de Zapala iniciaron una retención de tareas en las Unidades de Detención N°31 y N°32, "frente a las graves situaciones de violencia institucional que atraviesan estos espacios, y que han sido denunciadas de forma reiterada por esta comunidad educativa". Aclararon que la medida no implica abandono de funciones, "sino una acción de resguardo ante la falta de condiciones mínimas para garantizar la integridad física y psicoemocional del colectivo docente y el derecho a la educación de nuestros estudiantes". Y aclararon que, durante el tiempo que dure la medida, cumplirán su jornada laboral en la escuela sede ubicada en Loncopué 550.

COLEGIO SAN MARTÍN- INCENDIO-2.jpg Claudio Espinoza

El pasado lunes por la mañana, fue apuñalado un estudiante del CPEM 101 de la Unidad Penitenciaria N° 32 de Zapala. El hecho ocurrió alrededor de las 10 a partir de una discusión entre dos presos en el acotado espacio de un tráiler escolar provisorio. La noticia fue dada a conocer por Guillermo Cavaller, vicedirector de la institución escolar, a LMNeuquén.

"La ambulancia y la policía demoró 35 minutos en llegar", señaló la autoridad docente en medio de la conmoción generalizada y expuso que "demoraron 45 minutos en sacarlo del lugar y llevarlo al hospital de Zapala".

Por su parte, enmarcó la tragedia en la crisis carcelaria que experimentan desde hace tiempo, por lo cual ha sido declarada la Emergencia Carcelaria y relacionó los hechos con otros recientes: "no es un hecho aislado, en la U11 hay un internado y murió uno". "Queremos visibilizar la exposición que tenemos los docentes, el preceptor presenció la puñalada en el pecho que le dio con un cuchillo un estudiante a otro", manifestó Cavaller.

De acuerdo a la información que brindó, el ataque sucedió durante el momento en el cual el preceptor había entrado al tráiler para servir el refrigerio: "había seis estudiantes, más no entran porque no tenemos aulas, tenemos hace más de un año este tráiler provisorio que puso la provincia, el espacio es muy chico y precario y terminó en un quilombo grande".

Conmoción por la brutal golpiza en el IFD 12

La comunidad educativa de Neuquén está conmocionada por la situación, provocada por parte de una mujer y su hija mayor. Según relató la secretaria de Nivel Medio de Aten Capital, Sandra Sepúlveda, el conflicto había iniciado el día anterior durante una reunión, en la que amenazaron a docentes y autoridades. Esto motivó la prohibición del ingreso al establecimiento e incluso se dispuso guardia de seguridad en el ingreso al establecimiento por calle Avenida Argentina. Sin embargo, las familiares evadieron la medida e ingresaron, a las 13.40, por el acceso de calle Ameghino, sin que nadie las detuviera.

En el registro fílmico se alcanza a ver que las agresoras ingresan al sector de dirección del establecimiento ubicado frente a las banderas del S.U.M., y en esa oficina, a pesar de que dos trabajadores se interponían en su camino tratando de impedir los golpes, utilizando la fuerza lograron pegarles. Luego, llegan los guardias y al final, las dos violentas se escapan caminando rápido hacia la salida.

"Fuera lo que fuera no se justifica esa agresión, ni la violencia, no es la forma de resolver cualquier tipo de conflicto", aclaró la gremialista, quien luego dio detalles del desencadenante del grave hecho. "Lo que nos relataron fue que una mamá junto con la hija mayor ingresaron a la escuela para buscar a una profesora porque le habría llamado la atención a su otra hija que concurre al sexto grado. Al no encontrarla, golpearon a la regente, a la subregente y a la secretaria", relató Sepúlveda a LMNeuquén.