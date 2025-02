Avanza la causa por el desvío de fondos de las organizaciones sociales: ex funcionarios, referentes y una diputada en la mira

La Justicia de Neuquén avanza en la causa por el desvío de fondos públicos que fueron entregados a la cooperativa Viento Sur para realizar programas de capacitación laboral para desocupados neuquinos y que, en cambio, se destinaron a la compra de inmuebles, vehículos y pago de subsidios. Por los hechos están investigados ex funcionarios provinciales del área de Desarrollo Social, referentes de las organizaciones sociales y una diputada provincial del Frente de Izquierda , que habría recibido dinero sin ofrecer contraprestación. El próximo mes podría concretarse el pedido para la formulación de cargos.

En diálogo con LU5, el fiscal jefe de Delitos Económicos de la provincia de Neuquén, Pablo Vignaroli, explicó que la investigación apunta a probar la responsabilidad no sólo de los ex funcionarios de la gestión de Omar Gutiérrez, que aprobaban los pagos mes a mes incluso cuando no había controles fehacientes por el uso del dinero, sino también a los referentes de la cooperativa, que utilizaban el dinero a discreción.