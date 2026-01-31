Bicicletas y moneda competitiva: cómo busca atraer Neuquén a los turistas extranjeros

Desde NeuquénTur aseguran que se equilibró la balanza con Chile y buscan que lleguen más chilenos en febrero. Además, el cicloturismo es un foco de atracción para los europeos.

Aunque aún quedan varias semanas de temporada de verano, los responsables del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se mostraron satisfechos con las primeras mediciones de resultados en los destinos turísticos de Neuquén . La primera quincena de enero tuvo un 8% más de ocupación en toda la provincia en relación al año pasado, y ahora apuntan a un febrero con gran presencia de turistas chilenos , que encuentran en la cordillera neuquina precios más competitivos que en 2025.

Gustavo Fernández Capiet, presidente de NeuquénTur, explicó que el balance de la primera quincena de enero fue positivo, y se debe en gran parte al trabajo que ha hecho el Estado a través de promociones, préstamos y otras estrategias de financiamiento para motivar el turismo interno a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

"En noviembre empezamos a notar que empezaron a mejorar los índices de ocupación y circulación de turistas", dijo y aclaró : "Aumentó un 8% la ocupación en toda la provincia respecto al año pasado, y el nivel de reservas ya tiene un piso muy superior para lo que queda de la temporada de verano".

Aunque enero suele ser el mes de mayor movimiento turístico en la Argentina, las autoridades de Turismo de la provincia se esperanzan con sostener los niveles de ocupación en febrero, nutridos no sólo por los turistas de cercanía que son los visitantes habituales de la cordillera, sino también con viajeros de otras provincias del país y en gran parte con el turismo extranjero, que incrementó su participación en el balance turístico de este año.

YUCO1.gif

"La expectativa a partir de febrero es seguir con nuestros turistas de cercanía e incrementar notoriamente la presencia de chilenos en toda nuestra provincia", dijo Fernández Capiet y agregó: "Febrero es el mes que usan los chilenos para salir de vacaciones, así como nosotros usamos enero. El tipo de cambio está más equilibrado, Chile ya no está tan competitivo".

Pese a que no hay estadísticas oficiales, el funcionario aclaró que en los últimos meses se nota una merma en la salida de neuquinos hacia Chile, mientras que se incrementó el ingreso de vehículos chilenos a los destinos de Neuquén. "En las aduanas nos dicen que está mucho más equilibrado, antes teníamos 5 kilómetros de fila para salir y sólo 20 autos que entraban de Chile, pero es cambió", expresó.

turismo verano san martin de los andes

"Hay algo que no podemos manejar que es el tipo de cambio y vemos que esa ventaja que antes tenías Chile y ahora no la tiene", afirmó. Y añadió: "La situación cambiaria se equilibró, está muy parejo el intercambio entre Chile y Argentina. Ahora es mitad y mitad, lo que nos sirve a todo".

En ese contexto, esperan que se incremente la cantidad de turistas chilenos que visitan la cordillera argentina en febrero, que es el mes que eligen en ese país para la salida masiva ´ por las vacaciones de verano.

Cicloturismo: un imán de extranjeros en plena expansión

Más allá de la vinculación natural con Chile, un país fronterizo a Neuquén y con tradición de vacacionar en la región, las autoridades de Turismo también tejen estrategias para atraer a más turistas de otros países, como los norteamericanos o europeos.

"Nos sorprendimos a partir de Navidad la cantidad de europeos, americanos y brasileros. Muchos ingresan vía Chile y hemos notado un crecimiento importante. Muchos hacen tours en bicicleta", aseguró Fernández Capiet en una entrevista con LU5.

"El cicloturista es una parte importante de toda nuestra torta de turistas, muchos de bicicletas que la cargan en la camioneta y llegan al destino final para pedalear, después descansan en el hotel", agregó sobre una propuesta que toma fuerza en la región gracias a sus rutas escénicas en plena cordillera, donde los viajeros pueden pedalear rodeados de rutas, bosques y cerros con nieve en las altas cumbres.

gran fondo siete lagos.jpg

El funcionario diferenció a los cicloturistas de aquellos que hacen largas travesías y usan la bicicleta como un medio de transporte. En este caso, se trata de viajeros que buscan una alternativa distinta en la que puedan vivir experiencias en contacto pleno con la naturaleza.

"Son turistas de alto poder adquisitivo, son bicicletas que cuestan tanto como un auto, y son amantes del deporte y del aire libre, no usan la bicicleta por los costos sino por los gustos", aclaró Fernández Capiet sobre una tendencia que ha cobrado peso a nivel mundial y que podría ser un nuevo foco de atracción para el turismo receptivo en la provincia. "Es un turismo sano", destacó.

En ese contexto, la provincia se ilusiona con la posibilidad de explotar una nueva veta turística para los visitantes de otros países, como ocurre hoy con los lodges de pesca en el río Limay. "Los nuevos kilómetros de ruta tienen asociada una ciclovía, el camino de los siete lagos no tiene ciclovía pero sería fantástico", aclaró.

fernandez capiet turismo nieve.jpg

La balanza turística internacional es dinámica y muestra movimientos pendulares en base al contexto cambiario. El presidente de NeuquénTur aclaró que, si bien es imposible manejar la política cambiaria de la Argentina, hay otros puntos que se pueden resolver para fomentar este tipo de turismo receptivo.

"Hay cuestiones que son netamente nuestras como las políticas de asfalto, darle conectividad con asfalto, fibra óptica, bicisendas, eso nos da seguridad y agilidad de tránsito", detalló sobre la importancia de brindar rutas seguras para los viajeros que quieren recorrer toda la cordillera en bicicleta.