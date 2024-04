Boom de compras: ¿Por qué conviene ir a Chile y qué cambió para los neuquinos?

“Hacía años que no veía a tantos argentinos y me alegro mucho porque ayuda a la economía de Temuco”, dijo a LMNeuquén Patrick Dungan Alvear, gerente general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, en la IX Región de la Araucanía, en Chile.

La ciudad es una de las más visitadas por los neuquinos. De hecho, queda a unos 512 kilómetros de Neuquén capital y se tarda, dependiendo de los trámites en la Aduana, entre 6 y 8 horas de viaje.

Ahora bien, ¿por qué es conveniente en estos días hacer compras en Chile? ¿Es el tipo de cambio o hay productos más baratos?

La empresa Falabella deberá pagar una multa de 70 mil pesos. Chile no sólo tiene grandes cadenas de ventas de productos sino también pymes que se benefician con la actualidad argentina.

De acuerdo a lo explicado por el referente comercial de esa localidad chilena, se dan dos fenómenos importantes, por la crisis que vive la Argentina, con la devaluación del gobierno de Javier Milei.

Uno es el tipo de cambio conveniente (tras la devaluación en diciembre cuando el dólar pasó de 480 a 840 pesos), pero también por la apertura comercial chilena, la variedad de productos y la eliminación de aranceles de importación.

Chile: depositar dólares en la cuenta

"Lo que están haciendo es depositar dólares a sus cuentas de débito, viajan y el cambio está casi uno a uno con el peso chileno. O sea, un taladro que vale 35.000 pesos chilenos vale casi lo mismo que en pesos argentinos. Pero en Argentina ese producto con precio es imposible", explicó el titular de la cámara comercial.

"Entonces, el precio de ese taladro en Argentina es mucho más elevado, por eso Chile se convierte en un paraíso para las compras", acotó.

Por cada 1.000 pesos argentinos se pueden conseguir 1.136 chilenos, en las casas de cambio por estas horas. Es decir que prácticamente hay una paridad. Y con 110.000 pesos chilenos se pueden comprar casi 100 dólares.

Pero el fenómeno más importante es que hay productos en Chile que al no tener aranceles de importación (cómo si tiene Argentina) cuestan hasta tres veces menos. Sobre todo para comprar un celular, un televisor 4K o una notebook, que en el país son cada vez más caros.

"Una notebook económica se puede conseguir por 350 mil pesos chilenos y en Argentina 1 millón de pesos, ahí está diferencia", acotó Dungan Álvarez.

Tour de compras en Chile en la semana

Respecto a los días del Finde XXL sostuvo que la perspectiva a futuro -por la atracción de compras- es que los neuquinos se queden muchos más días, incluso, con tours en los días de semana.

"Es muy económico, incluso la gente se ha quedado más días para comprar, principalmente productos de electrónica, celulares, electrodomésticos, ropa de marca, celulares caros, maquinaria pequeña y elementos para la construcción en la casa", explicó Dungan Álvarez.

Chile es un paraíso de compras para los neuquinos. Con pocos aranceles de importación hay ropa de marca barata y herramientas a bajo costo.

El gerente general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco sostuvo además que Chile es un país que ha firmado varios tratados de libre comercio, por lo que tiene una variedad de productos, que no tiene Argentina. En ese sentido, lo que es conveniente es comprar ropa de marca y de alta calidad de moda internacional, que en Argentina está a precio dólar blue.

"La oferta y catálogo hace que tengamos unas tremendas marcas y ofertas. en Argentina no se ve por la política de sustitución de exportaciones y un fenómeno muy fuerte que no se veía hace años", indicó.

Patrick Dungan Alvear.png Patrick Dungan Alvear, gerente general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco. Fue además secretario de Hacienda de la Araucanía.

Respecto a la gastronomía, dijo que es uno de los puntos más caros que tiene Chile para los argentinos. "Comer bien en Chile es muy caro, incluso para los chilenos. Salir a comer tres personas es igual al precio de un celular", indicó.

A tal punto que ejemplificó que salir a comer a un restaurante entre cuatro personas, cuesta lo mismo que comprar una notebook. Es decir, alrededor de 300.000 pesos chilenos. En Argentina, ese precio sería en un restó de alta gama, sólo para un sector de altos ingresos.

"Los insumos de la gastronomía y el proceso inflacionario de la comida hace que se encarezca salir a comer. Somos una Nación que importa muchos alimentos y lamentablemente nos afecta en el precio final", indicó Dungan Álvarez.

En lo que se refiere al alojamiento, dijo: "Está mucho más barato para los argentinos porque hay muchos más hoteles acá en Temuco y hay un período complejo, con el turismo nacional”.

Internet y las demoras en la Aduana

Indicó además que cruzar a Chile desde Neuquén muchas veces es tedioso, por el servicio de internet que hay en Argentina, y los cortes en el sistema informático para tramitar el paso.

"Las largas filas se dan por problemas de conectividad en la Aduana Argentina, por el servicio de internet, como en Pino Hachado o en Mamuil Malal hay cortes de energía y hay largas esperas”, enfatizó.

“Chile tiene un mejor servicio de internet y eso hace que sea mucho más expedito el paso de los turistas y viajeros. Siempre las aduanas han tenido ese problema y eso hace que la gente tenga que pasar muchas horas”, concluyó.