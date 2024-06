Brote de gastroenteritis en Villa La Angostura: 112 casos

Si bien aún no está determinada la causa de este brote de gastroenteritis, Bentivegna dijo que la emergencia climática que atravesó la ciudad días a trás por la que quedó sin luz gran parte de la comunidad por unas 48 horas pudo haber generado inconvenientes en el agua.

Igualmente, aseguró que la Municipalidad hizo análisis del agua potable y dio en buenas condiciones, pero aclaró que los problemas pudieron haber sido días atrás, durante el corte de luz, y que la enfermedad llegó después.

La capacidad del hospital de Villa La Angostura está al límite. La capacidad del hospital de Villa La Angostura está al límite.

Recomendaciones de cuidado

La directora del hospital de Villa La Angostura aprovechó para pedirle tanto a la comunidad en general como a los turistas que visitan la villa que estén muy atentos a tener un consumo seguro de agua. Esto implica poder tomar agua envasada o hervida durante 3 minutos o bien agregarle a un litro de agua dos gotitas de lavandina y dejarla reposar media hora antes de consumirla.

Además, destacó que para la población de riesgo es aún más importante que tengan estos cuidados. Los menores de 5 años y las personas adultas o personas que tienen algún compromiso respiratorio deberán ser muy cuidadosos al consumir agua.

"También hay que recomendarles la limpieza de los espacios comunes, del baño, la cocina, el lavado de manos muy frecuente, antes de cocinar, después de ir al baño, estar muy atentos a la higiene. En particular el lavado de las verduras que uno va a consumir, lavarla con agua segura y no compartir utensilios con personas que están infectadas . Por ejemplo no compartir mate", describió.

En cuanto a los síntomas que tiene la gastroenteritis dijo que puede producir vómitos, fiebre y diarrea y que si estos síntomas se agudizan es necesario consultar con un médico.

Desde el ministerio de Salud de la Provincia informaron que es imperiosamente importante acudir al médido cuando aparecen estos síntomas de gravedad: si el paciente que tiene esta enfermedad hace más de 10 deposiciones por más de dos días, o tiene vómitos e intolerancia oral (que no tolera la ingesta de líquidos), o fiebre mayor a 38.5° por más de dos días, o dolor abdominal intenso, o síntomas de deshidratación severa como son los mareos al incorporarse, debilidad, escasa orina o nula, confusión y desmayos, o moco, pus o sangre en la materia fecal.

En esos casos, debe aumentar ingesta de líquidos y sostener una alimentación saludable.