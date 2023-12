Cambio histórico: la podadora de Figueroa y la motosierra de Milei

Un viejo proverbio reza que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por eso la democracia, que no es perfecta, es el mejor sistema político que conocemos. Fracciona temporalmente el uso del poder ejecutivo un lapso de cuatro años, evitando así a las tiranías.

Con esta lógica, en 2023, los argentinos y los neuquinos han ejercido su derecho democrático en elecciones libres y abiertas con resultados novedosos. La ciudadanía en ambos distritos barajó nuevamente las cartas del poder y optó no por la continuidad sino por el cambio. El nuevo esquema de poder está personificado en Rolando Figueroa para gobernador y en Javier Milei para Presidente.

Hace 16 años, la Lista Azul liderada por Jorge Sapag representaba el cambio respecto de la hegemonía de Jorge Sobisch dentro del MPN. Hoy, Rolando Figueroa hizo lo propio, liderando una propuesta de cambio por fuera del histórico partido, pero aliado con un gran sector de él.

Es decir, los neuquinos optaron por un cambio moderado, más de forma que de fondo. Figueroa no es nuevo en la política y no significa un “salto al vacío”. Es bien conocido y es posible anticipar la dirección de su gobierno y el estilo mediante el cual lo conducirá. Por ello los neuquinos saben que muchos de los lineamientos históricos del MPN serán sostenidos: un ideal de federalismo donde las decisiones importantes se toman en el territorio provincial y no en un despacho en Capital Federal. Un Estado de bienestar e intervencionista, que se ocupa de aspectos trascendentales de la vida de los individuos – educación, salud, vivienda, trabajo, producción- promete ser sostenido y eficientizado. También eligieron un gobernador dispuesto a sostener ese Estado benefactor con base en la renta petrolera, de la que la Provincia de Neuquén es accionista, tal como exitosamente ha realizado el MPN que hoy luego de 60 años, históricamente abandona el gobierno Provincial.

Rolando Figueroa.jpg

Los cambios que Rolando Figueroa le ofreció a la ciudadanía proponen austeridad y eficiencia del Estado. Más que “la motosierra”, el nuevo gobernador propone la aplicación de “una podadora”. Entre otras cuestiones, habla de la eliminación del clientelismo político, especialmente aquel que se financia con la estructura del Estado y la corrupción. Quizás el escándalo de los planes sociales sea el mejor ejemplo de ello. La ciudadanía y el ecosistema político también esperan cambios, con una sustancial apertura del esquema de poder, basado en liderazgos naturales y no en las elecciones “a dedo” propias de las estructuras políticas que gobiernan durante mucho tiempo sin interrupción ni competencia.

En resumen, eficiencia, transparencia y apertura son quizás los tres mayores desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno provincial, para mantener las altas expectativas del cambio propuesto, mientras que el federalismo, la justicia social y el sostenimiento de la intensa actividad hidrocarburífera para mantener el dinamismo económico y la renta estatal harán lo propio con las expectativas de continuidad.

Argentina espera cambios trascendentales

A Javier Milei, en cambio, lo conocemos hace demasiado poco. Su radical pensamiento libertario, sumado a una personalidad histriónica, hace que resulte muy difícil anticipar las decisiones que tomará a partir de hoy y de cómo las llevará adelante.

A Milei - a diferencia de Figueroa - se lo eligió para un cambio profundo en Argentina, tanto de forma como de fondo. Milei promete librar lo máximo posible a los ciudadanos de la acción del Estado, al que considera esencialmente inútil e ineficiente. Las ideas de justicia social e intervencionismo del peronismo van absolutamente en contra de su doctrina política. La habilidad electoral de Milei, consistió en - luego de una asfixiante pandemia - explicarle a la ciudadanía de manera sencilla y vehemente, el mecanismo mediante el cual los principales problemas económicos de Argentina derivan de un exceso de estado que se financia mediante deuda externa y emisión monetaria; es decir, inflación.

javier-milei 1200x678 apta.jpg Javier Milei se prepara para la asunción presidencial, mientras el FMI solicita un ajuste "creíble".

El “León” no promete ninguna continuidad. Sólo garantiza, para la tranquilidad de muchos, el sostenimiento de los mecanismos políticos institucionales mediante los cuales el gobierno elegido democráticamente ejerce el poder. Pareciera algo básico, pero a 40 años de la recuperación de la democracia, créanme que no es poco.

Sus principales desafíos, es decir lo que la ciudadanía espera de él, son muy simples de identificar, pero a la vez, muy difíciles de lograr: mejorar en el mediano plazo el poder adquisitivo de los argentinos, mediante una drástica reducción del gasto público, poniendo fin a la emisión monetaria y la inflación.

Lo más complicado no son los objetivos en sí, sino cuándo y cómo debe lograrlos: en el mediano plazo, y con el menor caos social posible.

¿Será Milei capaz de lograr la titánica tarea?

Neuquén País

Tal como reza el himno Neuquino, nuestra provincia no es una isla. La influencia que la política y la economía nacional ejercen localmente hace imposible que los neuquinos puedan tener éxitos o fracasos de manera independiente del contexto nacional.

Las altas tasas de inflación y desocupación, por dar algunos ejemplos, afectan a todas las provincias, más o menos de la misma manera, con o sin Vaca Muerta.

De la misma forma, Neuquén hace lo suyo respecto de Argentina. La influencia y los votos neuquinos en el congreso muchas veces han sido determinantes para la política nacional. Y fundamentalmente, el aporte energético que Neuquén brinda a la Nación es absolutamente indispensable.

Así, los nuevos liderazgos y por ende la nueva dinámica de interacción entre los poderes provincial y nacional nos dejan una buena cantidad de interrogantes:

¿En qué medida será Vaca muerta, capaz de blindar a la economía neuquina de las consecuencias negativas del prometido ajuste nacional? ¿Intentará Javier Milei privatizar YPF y los yacimientos provinciales y quitarles a los neuquinos sus recursos constitucionales? ¿Cómo será la relación entre Milei y los gobernadores, especialmente Figueroa?

En este día histórico de cambios, a exactamente 40 años del fin de los procesos de facto a través de elecciones libres y abiertas, feliz democracia para todos los argentinos y por el bien de todos, los mejores deseos de éxito, a quienes hoy asumen las responsabilidades de gobierno a lo largo y lo ancho de toda nuestra nación.