Camuzzi intimó a los ceramistas: este viernes podrían quedarse sin gas

ceramistas.jpg

Ante esa situación, y ante el riesgo de verse obligados a cerrar las fábricas por la falta de un suministro esencial para producir, los referentes de las ceramistas definieron este lunes en asamblea convocar a una reunión con autoridades de Camuzzi el martes a las de la tarde.

Para el miércoles, está previsto ofrecer una conferencia de prensa en la Legislatura de Neuquén, en relación a un proyecto de ley que se tratará en el recinto. “Se está por aprobar y votar un proyecto que es el RIGI Neuquino, con un montón de beneficios de todo tipo, impositivos, energéticos y en tierras para los inversores que vengan a Neuquén, y mientras tanto a nosotros no nos dieron ningún beneficio“, agregó.

ceramistas ruta 7 Foto: Gentileza Lucas Castillo.

Las acciones continuarán el jueves, con una marcha popular. “Estamos hablando de que si esto avanza estarían cerrando la industria ceramista en Neuquén; son las tres fábricas ceramistas que hay en la provincia“, señaló Blanco, que alertó sobre el incremento de la desocupación en la provincia a partir de este posible cierre.

La crisis del gas en las fábricas ceramistas

Blanco agregó que Fasinpat, la ex Zanón, contaba con YPF Gas como proveedora. Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri se incrementó el valor de las tarifas, en los llamados “tarifazos“ y así, la cooperativa empezó a atrasarse con los pagos, lo que derivó en la finalización del contrato.

Más tarde, y pese a las gestiones, sólo pudieron acceder a contratos de menor plazo con otras proveedoras, pero los altos costos del suministro para una industria con alto consumo complicaron el esquema de pagos y la posibilidad de sostener los acuerdos.

ceramistas fabrica.jpg

“Los casos de Cerámica Neuquén y Stefani son más complejos porque no se terminó todavía la expropiación y como no son titulares, no pueden hacer convenios con las proveedoras“, detalló Blanco. También agregó que no pueden acceder a las tarifas diferenciadas que ofrecía YPF Gas para otras empresas, por lo que terminaban por pagar 18 dólares el millón de BTU en lugar de los tres dólares que cobraba YPF.