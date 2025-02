Cipolletti: denuncian por estafa a impulsores de un loteo ilegal

Sebastián Caldiero, director general de Legal y Técnica, explicó: “La denuncia es por intento de estafa ya que se hace una publicidad engañosa de venta de terrenos que no son tales, ya que no se encuentran en zona urbanizable. Se muestran planos de un supuesto loteo que no ha sido ni siquiera presentado en la Municipalidad. Paralelamente, se denuncia un ejercicio ilegal de la profesión de martillero público, por parte de personas no profesionales, que los están comercializando”.

El pedido de la Muni a los vecinos

A través de la Dirección General de Desarrollo Territorial se solicitó a los vecinos que estén por comprar un lote que se comuniquen previamente para asesorarse previamente sobre las zonas habilitadas para urbanizar y acceder a un lote.

Las zonas no urbanizables no cuentan con factibilidad de servicios urbanos y no pueden subdividirse. Por ello no podrán tener su propia escritura ni acceder a servicios en forma regular.

Se solicita a los vecinos dar aviso a la Municipalidad en caso de detectar este tipo de situaciones irregulares, a través de [email protected], o a la Central de Atención al Ciudadano al 147.

Las personas que deseen asesorarse e informarse acerca de loteos, pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial (Yrigoyen y Villegas), de lunes a viernes de 7 a 14, o bien comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1009 o al WhatsApp 299-5164792.

Desde el gobierno de Cipolletti recordaron que es importante tener presente la siguiente información:

* El área rural es territorio destinado para usos agrícolas y no es urbanizable.

* Se prohíben edificaciones o instalaciones que no complementen la actividad rural y que generen necesidad de infraestructura y servicios urbanos.

*El Municipio iniciará acciones legales contra toda persona física o jurídica que comercialice parcelas en zonas no autorizadas. Así mismo, según las normativas vigentes, ordenará la demolición de obras e instalaciones y decomiso de materiales de construcción destinados a obras no autorizadas y/o en contravención con cargo a la liquidación de tasas de la parcela.