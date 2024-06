Ciudadanía italiana: la mitad de los neuquinos podría tramitarla, pero hay riesgos por posibles estafas

"Más de 30 millones de argentinos tienen ascendencia italiana, por lo que seguramente el 50% de los neuquinos puedan tramitarla. Creo que no tener un consulado cercano es uno de los factores que creo que causan más inseguridad", explicó Katherine Muñoz Tufro , que es magíster en Derecho y se ocupa de acompañar a familias interesadas en tramitar su ciudadanía. Recordó que la estafa más grande que se dio en el país fue en Cipolletti, con un "falso cónsul" que prometía realizar estos trámites para las familias de la zona, que buscan nuevas alternativas ante la falta de consulados.

Por eso, aseguró que el interés en realizar este trámite es constante y se mantiene en pleno crecimiento, no sólo para aquellos que buscan emigrar sino también por los que quieren obtener un resguardo para el futuro, sobre todo en contexto de incertidumbre política y económica para la Argentina. "En los últimos años tuvo un crecimiento constante a partir de los diferentes contextos del país, la gente la busca para sentirse más segura respecto a su futuro", afirmó.

Ciudadanía italiana.

"Uno siempre tiende a asociar una ciudadanía italiana con emigrar, y si bien estos casos son reales y existen, en mi experiencia son muchos más aquellos que la buscan con el fin de acercase a sus raíces y tener un respaldo, de tener dos alas, de poder darle a nuestros hijos un título universitario y una ciudadanía para que las puertas del mundo estén abiertas para ellos", aclaró.

"La volatilidad latinoamericana y mundial en general nos lleva a todos a la necesidad de tener varios planes y ser ciudadano italiano es tener siempre la posibilidad de estar cerca de nuestras raíces y, por qué no, algún día ir a estudiar o trabajar", aseguró.

"Entonces las personas, si bien no buscan emigrar en el corto plazo, no lo descartan, de hecho, creo que al día de hoy son pocas las personas que saben exactamente dónde estarán en 10 o 15 años y para un mundo cambiante se necesitan este tipo de herramientas", expresó.

Pese a que la falta de un consulado en territorio incrementa el riesgo de estafas, la distancia geográfica no implica necesariamente dificultades para acceder a un pasaporte italiano. "La lejanía del consulado no incide mucho en los pasos previos a presentar la documentación, ya que todo se hace vía on line", dijo pero aclaró que, en muchos casos, contar con asesores expertos en el tema es fundamental.

La alternativa más rápida para tener ciudadanía italiana

"El principal problema al día de hoy, y que también sufren aquellas ciudades con consulados propios, es su funcionamiento. Todos los consulados están saturados, completamente colapsados. Ninguno, salvo raras excepciones, alcanza a cumplir la inmensa demanda de ciudadanías que tiene", aclaró Muñoz Tufro.

Y agregó: "Es por eso que también creció mucho la demanda de los famosos “juicios por turno” o “vía judicial”: estos procesos permiten saltar al consulado y lograr la ciudadanía de forma garantizada y casi sin moverse de su domicilio". Por eso, muchos se inclinan por estos procesos, que "si bien son más costosos, también son mucho más rápidos y eficaces, ya que saltamos toda la burocracia y hablamos directamente con quien toma la decisión para el otorgamiento del reconocimiento como ciudadano".

Ciudadanía Italiana Pasaporte Italiano2 1200 x 678.png La ciudadanía italiana, el primer paso para la obtención del pasaporte comunitario para la Unión Europea. Archivo

La especialista brindó recomendaciones para aquellos que están iniciando su trámite para ser ciudadanos italianos. "Mi consejo es que intente establecerse metas cortas, evitando la procrastinación, cada día la ciudadanía es más compleja , nosotros como juristas estamos todo el tiempo buscando más y mas eficientes soluciones", dijo y agregó que trabajaron de esta manera con los Dalla Villa, una familia de Neuquén que hoy ya es reconocida como ciudadanos de Italia.

"Quien tiene la posibilidad, obvio que le recomendaría ir por vía judicial, para llegar cuanto antes a buen puerto, pero acá lo importante es que logre ser reconocido ciudadano italiano porque es un derecho", dijo y agregó: "Más allá de que opción opte para tramitarla, lo crucial es que utilice lo que por ley hoy le corresponde es la herencia y la oportunidad que le brindaron sus antepasados y es hora de hacerlo valer".

"Ser ciudadano italiano no es sólo el pasaporte, es una comunidad enorme y muy unida que te abre muchas puertas", afirmó.