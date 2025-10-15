Cómo funcionará Cabify en Neuquén, la única app que se registró: la convocatoria a choferes

La empresa española propone no cobrar comisión por un tiempo determinado. Cómo podrán anotarse los que quieran trabajar con la plataforma.

La compañía española Cabify, por ahora la única que se registró en el municipio capitalino, arribó a la ciudad de Neuquén y dio a conocer cómo será su funcionamiento y de qué manera podrán anotarse para trabajar con esta aplicación de movilidad .

Así lo confirmaron desde Cabify, quienes adelantaron que ofrecerán un “ servicio seguro y de calidad a todos los ciudadanos”, luego finalizar el registro para operar legalmente en la ciudad. Lo pudo hacer tras aprobarse el 2 de octubre la reglamentación de la ordenanza municipal que avala la vigencia de las plataformas digitales que conectan pasajeros con conductores autónomos debidamente registrados a través de aplicaciones móviles.

Es por eso que ahora lanzaron la convocatoria a conductores particulares, remises y taxistas que quieran sumarse a la aplicación . Destacaron que brindarán oportunidades de ganancias para todas las personas que se registren para manejar y ofrecer viajes.

Cabify

“Apostamos a mejorar la movilidad del país. Creemos que nuestro desembarco en la ciudad de Neuquén aporta una alternativa segura, de calidad y sustentable en la ciudad. Por eso invitamos a todos los que quieran manejar legalmente y en forma segura a inscribirse en la aplicación y comenzar los trámites de alta en la Municipalidad”, aseguró Ezequiel Bottini, City Performance en Cabify.

Prometen beneficios para conductores

Esta apertura de convocatoria para unirse a lo que llaman “usuario conductor de Cabify” tendrá un beneficio para los que se sumen dentro de este primer año de la aplicación de movilidad en la capital neuquina. Indicaron que los que vayan a manejar tendrán como beneficio exclusivo de lanzamiento del 0% de comisión hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los interesados se podrán registrar al ingresar a https://cabify.com/l/ar/socios/neuquen o bien descargando la aplicación para conductores de Cabify en el Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabify.driver)

Es decir, que no tendrán que pagar comisión a la empresa durante los primeros 3 meses manejando con Cabify, lo que se traduce en mayores ganancias por viaje para el conductor.

Cabify, que opera en España, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Uruguay, promete “más ganancias al acceder a nuevos usuarios y más viajes a través de una app tecnológica”.

CABIFY- APP

Además, viajes seguros, con toda la información del viaje disponible, monitoreo de usuarios y conductores, y soporte 24 horas a disposición. También, el traslado de empleados de los miles de compañías que usan Cabify Empresas.

Opera en 40 ciudades

Si bien nació en Madrid (España) en 2011, Cabify fue pionera en la creación de una nueva movilidad en Iberoamérica. Opera en 40 ciudades, cuenta con más de 50 millones de usuarios registrados, 1,5 millones de socios conductores colaboradores y más de 1.000 empleados a nivel global.

Se trata de una compañia que "siempre ha apostado por el talento y la integración con las comunidades locales, declarando el 100% de su actividad en cada uno de los países en los que opera"; y que "busca mejorar la forma en la que se conectan usuarios, empresas y conductores de manera segura, flexible y de calidad".

Cuáles son los requisitos para conductores

La ordenanza estipula una serie de requisitos además de los que ya imponen las aplicaciones de forma particular. Estos buscan brindarle al usuario una serie de garantías respecto a la seguridad de los vehículos y a los antecedentes de los conductores.

Según el artículo 18° de la normativa, "la Autoridad de Aplicación puede habilitar hasta 4 (cuatro) conductores por vehículo asignado", quienes deberán cumplir los siguientes requisitos: