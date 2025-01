Cómo llegar a Los Gigantes de Villa El Chocón desde Neuquén

Los Gigantes-AC (6).jpg Anahi Cárdena

La salida es desde Neuquén. Lo primero es llegar a la Ruta 7 para luego tomar la Ruta 22 (Ex Autovía) y salir hasta Senillosa, luego Arroyito y finalmente tomar la ruta 237 hasta la Villa El Chocón. Allí es el último lugar para poder hacer las compras de último momento y llegar al destino final con todas las provisiones necesarias para pasar un lindo rato inmersos en la naturaleza.

Camino

Para ir camino a Los Gigantes hay que cruzar la represa y comenzar la travesía, ya que el camino no está en las mejores condiciones.

Una vez que se pasa la represa aparecen tres caminos, todos de ripio. Hay que tomar el de la derecha. Hay un cartel, medio caído, qué indica Los Gigantes. Luego aparecen tres subidas, las tres llevan al mismo lugar, así que hay que probar cuál es la que esté en mejores condiciones, depende del vehículo en que se circula.

Una vez pasada la subida, a los pocos metros ya se pueden ver las rocas gigantes en medio del agua celeste.

Los Gigantes-AC (3).jpg Anahi Cárdena

La escena que aparece detrás de la subida es deslumbrante. Se puede descender la montaña con cuidado para ver más de cerca estas formaciones en el medio del lago. Es más, si el agua está baja, quizás se puede llegar caminando hasta Los Gigantes.

Este atractivo está cerca de la ciudad de Neuquén y permite un paseo diferente, es necesario llevar buen calzado, protector solar, gorro y agua.

Los Gigantes ofrecen una postal inigualable que es digna de capturar para siempre en con un lente fotográfico.

Los Gigantes-AC (5).jpg Anahi Cárdena

Aunque Los Gigantes cuenta con espacio para estacionar, se recuerda que se trata de un sitio agreste. Por eso, no hay sanitarios ni servicios establecidos. Se recomienda regresar a casa con la basura y tener precaución al meterse al agua, ya que no hay guardavidas que custodien las orillas.

Si bien no existen escuelas de canotaje o servicios de alquiler de equipos, aquellos que lleven sus propios elementos podrán disfrutar de actividades acuáticas, como jet ski, stand up paddle o kayak. También se aconseja llevar algún tipo de protección para resguardarse del sol, ya que no existen espacios con sombra de árboles.

Los Gigantes ofrece un punto panorámico especial para sacar fotos o simplemente ver el atardecer, en un espacio natural y desconectado, pero a escasos kilómetros de Neuquén.

Los Gigantes-AC (4).jpg Anahi Cárdena