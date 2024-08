Cómo reaccionó el sistema ante el escándalo por las licencias truchas en Educación

En el ámbito de la educación neuquina se produjo un efecto Andacollo : tras difundirse el escándalo por las licencias justificadas por un solo profesional de esa localidad, crecieron las bajas de licencias por tratamientos de largo plazo o cuestiones de salud mental en la docencia. “Es sensible el número de estas situaciones”, advirtió la ministra de Educación, Soledad Martínez .

Al mismo tiempo, está corriendo el plazo de control de asistencia para el cobro del plus por presentismo previsto por una ley provincial, que es un incentivo para que no falten los maestros y profesores.

Licencias truchas

La ministra contó que la causa tuvo repercusiones en la marcha de los pedidos de licencias en el área de Recursos Humanos de la cartera educativa, sobre todo en las que tienen como origen enfermedades de índole mental. “Hemos notado que se han levantado certificados de largo tratamiento con motivo de salud mental, certificados psicológicos”, relató Martínez.

“Esto empezó a ocurrir unas semanas después de que se hizo pública la denuncia que investiga el desempeño del psicólogo de Andacollo, para definirlo de alguna manera, para identificarlo de alguna manera”, agregó la funcionaria a la vez que adelantó que su cartera trabaja en las estadísticas finas de las licencias.

“También pusimos en marcha las juntas médicas, que dispusieron el alta de certificados que hacía tiempo ya estaban vigentes, que justifican las inasistencias de algunos trabajadores y trabajadoras", remarcó la funcionaria.

Soledad Martínez.jpg

"Así que, estamos haciendo una evaluación completa de esa estadística, pero ya es sensible el número de situaciones resueltas, específicamente lo que más hemos advertido es de certificados por motivos de salud mental”, completó Martínez sobre la situación en el ámbito de los Recursos Humanos del Ministerio de Educación.

Las renuncias al presentismo

Uno de los mecanismos para fortalecer la presencialidad de los docentes en las aulas pensados por la Legislatura y el Gobierno provincial es el plus por presentismo, que se pagará cada tres meses.

La institución del adicional por asistencia generó un conflicto con el sindicato ATEN, que está con un paro en marcha contra la medida.

Para cobrar el plus, los docentes no pueden faltar más de tres veces por trimestre, sin superar las dos faltas en un solo mes. El plus se cobra cada tres meses y equivale a un cuarto del sueldo de bolsillo. Es decir, la suma de los cuatro tramos del adicional equivale a un salario.

En la reglamentación del presentismo se incorporó la posibilidad de la renuncia voluntaria al adicional. Es decir, los docentes que no falten cobrarán el plus previsto por la ley, salvo que lo renuncien. Martínez señaló que recibieron 29 renuncias en la cartera educativa en la primera semana de vigencia del registro para la manifestación de la voluntad en ese sentido.